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Aktüel Operasyon bölgelerinde akıllı telefon kullanımı yasaklandı!
Aktüel

Operasyon bölgelerinde akıllı telefon kullanımı yasaklandı!

Yeniakit Publisher
2024-01-11 13:50:00 -
Operasyon bölgelerinde akıllı telefon kullanımı yasaklandı!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre harekat ve operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı yasaklandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre harekat ve operasyon bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı yasaklandı.

Operasyon bölgelerinde akıllı telefon kullanımına ilişkin ne tür tedbirler alındığına ilişkin soru üzerine MSB kaynakları şu bilgileri paylaştı:

"Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımıyla ilgili emir yayınlanmıştır. Bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. Hudut, harekat ve operasyon bölgelerinde görev alacak personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların yaratacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır. İlgili mevzuat ve emirler hilafında hareket ederek konusu suç teşkil eden paylaşım yaptığı tespit edilen personel hakkında ağır yaptırımlar uygulanacaktır."​​​​​​​

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