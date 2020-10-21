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Aktüel Opera Sahnesi oda müziği konserine ev sahipliği yapacak
Aktüel

Opera Sahnesi oda müziği konserine ev sahipliği yapacak

Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından oluşan quartet, 24 Ekim Cumartesi akşamı dinleyicisiyle buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:26:09 -
Opera Sahnesi oda müziği konserine ev sahipliği yapacak

ANKARA (AA) - Ankara Devlet Opera ve Balesinin deneyimli orkestra sanatçılarından oluşan ve ilk kez dinleyicilerin karşısına çıkacak quartet (dörtlü grup), 24 Ekim akşamı Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle salonlardan uzak kalan sanat tutkunları, ekimde Opera Sahnesi'ndeki konser ve temsillerle sanat keyfi yaşamaya devam edecek.

Sağlık Bakanlığınca belirlenen hijyen ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hazırlanan oturma düzeniyle, etkinlikler güvenli ortamda gerçekleştirilecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının deneyimli sanatçılarından oluşan quartet, bu yıl salgın sürecinde kuruldu. 1. kemanda Erkin Onay, 2. kemanda Ezel Çelikten, viyolada Dinç Nayan ve viyolonselde Demet Gökalp'ten oluşan grup, "Opera'da Oda Müziği Akşamı" ismiyle 24 Ekim Cumartesi akşamı Opera Sahnesi’nde konser verecek.

Farklı gruplarla ve solist olarak yurt içi ile dışında pek çok konser veren grup üyeleri, bu oluşumla ilk kez dinleyicinin karşısına çıkacak.

Oda müziğinin geniş repertuvarından seçkiler ve yeni eserleri düzenli konserlerle dinleyiciyle buluşturmayı hedefleyen grup, ilk konserinde Ulvi Cemal Erkin'in "Yaylı Çalgılar Dörtlüsü" ve Antonin Dvorak'ın "No.12, Fa Majör, Op. 96, (Amerikan) Yaylı Çalgılar Dörtlüsü"nü seslendirecek.

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