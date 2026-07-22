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Teknoloji OpenAI’dan dikkat çeken güvenlik açıklaması
Teknoloji

OpenAI’dan dikkat çeken güvenlik açıklaması

Yeniakit Publisher
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OpenAI’dan dikkat çeken güvenlik açıklaması

OpenAI, siber güvenlik yeteneklerini ölçmek amacıyla yürütülen dahili bir test sırasında kullanılan yapay zeka modellerinin, Hugging Face altyapısında güvenlik ihlaline neden olduğunu açıkladı. Şirket, olayı “benzeri görülmemiş” nitelikte ileri düzey bir siber vaka olarak değerlendirdiğini duyurdu.

OpenAI’dan yapılan açıklamada, Hugging Face’in geçen hafta altyapısını tehlikeye atan bir yapay zeka ajanını tespit ederek etkisiz hale getirdiği hatırlatıldı.

Şirket, söz konusu olayın kamuoyuna “yeni türde” bir güvenlik vakası olarak duyurulduğunu belirtti.
OpenAI tarafından yapılan açıklamada, Hugging Face'in geçen hafta altyapısını tehlikeye atan bir yapay zeka ajanını tespit ederek etkisiz hale getirdiği ve "yeni türde" bir güvenlik olayını kamuoyuna açıkladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yapılan inceleme sonucunda olayın OpenAI modellerinin bir kombinasyonuyla bağlantılı olduğu, bu modeller arasında GPT-5.6 Sol ile daha gelişmiş bir ön sürüm modelinin bulunduğu kaydedildi.

Olayın, söz konusu modellerin siber kabiliyetleri ölçmeye yönelik dahili olarak test edildiği sırada meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Bu olayı, en ileri düzey siber kabiliyetleri içeren benzeri görülmemiş bir siber olay olarak değerlendiriyor ve buna uygun şekilde müdahale ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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