OpenAI yapay zeka çipi üretecek!

OpenAI, ChatGPT, Sora ve DALL-E gibi yapay zeka araçlarıyla tanınan ve Microsoft tarafından desteklenen bir yapay zeka şirketidir. Şirket, kendi tasarladığı ilk yapay zeka çipini geliştirmek için TSMC ile iş birliği yapıyor. Bu çip, TSMC’nin henüz seri üretimine başlamadığı A16 Angstrom süreciyle üretilecek.

A16 Angstrom süreci, TSMC’nin en son teknolojisi olarak dikkat çekiyor ve 1.6 nanometre ölçeğine geçiş sağlayarak mantık yoğunluğunu ve performansı artırmayı hedefliyor. TSMC, bu süreci ilk olarak bu yılın başlarında tanıttı ve çiplerin veri merkezleri için daha yüksek performans ve enerji verimliliği sunacağını belirtti. A16, N2P süreciyle karşılaştırıldığında yüzde 8-10 hız artışı, aynı hızda yüzde 15-20 enerji tasarrufu ve veri merkezleri için 1,10 kata kadar çip yoğunluğu artışı sağlayacak.

VİDEO ÜRETİM KAPASİTESİ ARTACAK

OpenAI’nin geliştirdiği bu çip, özellikle Sora’nın video oluşturma yeteneklerini artırmak için kullanılacak. Bu adım, Sora’nın performansını önemli ölçüde yükseltebilir. Ancak, TSMC’nin A16 Angstrom sürecinin 2026 yılına kadar seri üretime geçmeyeceği belirtiliyor, bu nedenle OpenAI’ın kendi çipini kullanmaya başlaması biraz zaman alabilir.

APPLE İLE OLASI İŞBİRLİĞİ

Öte yandan, OpenAI’ın bu yeni çipi ile Apple ile olası bir işbirliği yapabileceğine dair spekülasyonlar da var. ChatGPT’nin Apple Intelligence ile entegre olduğu biliniyor ve iki şirketin yakın zamanda daha fazla işbirliği yapabileceği iddiaları gündemde. Ancak, bu iddialar şu anda sadece spekülasyon aşamasında.

UYGULAMALAR İÇİN BÜYÜK BİR POTANSİYEL

TSMC’nin A16 Angstrom süreci, Super Power Rail mimarisini nanosheet transistörleriyle birleştirerek, çiplerin mantık yoğunluğunu ve performansını artırmayı amaçlıyor. Bu teknoloji, veri merkezleri ve yüksek performanslı hesaplama uygulamaları için büyük bir potansiyel sunuyor.

OpenAI’nin ilk yapay zeka çipinin gelişimi, yapay zeka teknolojilerinin geleceği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çiplerin piyasaya sürülmesiyle birlikte, yapay zeka uygulamalarında önemli yenilikler ve gelişmeler yaşanması bekleniyor. (Sanayi Gazetesi)