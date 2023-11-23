  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Batak’ Sayıştay raporunda: İBB’de br yılda 107 yolsuzluk

Ümit Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yapılan gizli protokolü paylaştı

Dolandırılan Arda Turan’ın toplam zararı ortaya çıktı! Vay anam vay neler ödemiş neler… Türkiye şokta! Bu kadarına da pes

İşte 2 somut örnek! Babacan ve Davutoğlu bir öyle bir böyle

Terör devletine güven olmaz! Ateşkes başlamadan İsrail kıvırdı! 4 saate hastaneyi boşaltın

Meral Akşener kayıp para skandalı ve taciz rezaletinin üzerini örtmeye çalışıyor! Tacizi 'iyi' saklamış

MİT'ten kırmızı kategoriye bir çizik daha!

Asgari ücret ile ilgili 'sürpriz' iddia! Pazarlığın başlayacağı rakam belli oldu... Herkes şokta, duyanlar şaşırdı Rekor kıracak

İsrail’de esir takasına itiraz davasını mahkeme reddetti

Otomotiv devinde deprem! 580 binden fazla aracı geri çağırdılar
Otomotiv Opel Türkiye'nin Genel Müdürlüğüne sürpriz isim!
Otomotiv

Opel Türkiye'nin Genel Müdürlüğüne sürpriz isim!

Yeniakit Publisher
2023-11-23 16:00:00 -
Opel Türkiye'nin Genel Müdürlüğüne sürpriz isim!

Opel Türkiye’nin yeni genel müdürü, Opel'de satış direktörü olarak görev yapan Yiğit Yantaç oldu.

Dünyanın önde gelen otomotiv gruplarından Stellantis, Türkiye'den yönetici transferine devam ediyor.

Bu kapsamda Opel Türkiye Genel Müdürü görevindeki Emre Özocak, 2030 yılında Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde pazar lideri olmayı hedefleyen Stellantis Grubu’nun tüm markalarından sorumlu olarak İsrail ve Filistin genel müdürü görevine atandı.

Özocak, yeni görevi kapsamında 2030 yılında Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde pazar lideri olmayı hedefleyen Stellantis Grubu’nun ticari stratejilerini destekleyecek planlamaların efektif ve lokal ihtiyaçlara karşılık verecek şekilde devreye alınmasına da katkı sağlayacak.

Emre Özocak, 2017'de bölge müdürü olarak PSA Grubu bünyesine katıldı. Buradaki başarılarının ardından Mayıs 2019’da Opel’in Türkiye’deki yeni yapılanması ile birlikte "Opel Türkiye Pazarlama Direktörü" görevine getirildi.

Opel’in pazarlama stratejilerinin yeniden şekillendirilmesi ve markanın yeniden yapılanması sürecindeki başarılı liderliğinin ardından Özocak, bu ay itibarıyla Ortadoğu ve Afrika bölgesinde yer alan pazarlardan İsrail ve Filistin Genel Müdürü olarak yeni görevine başlayacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Opel Türkiye’de, Emre Özocak’tan genel müdürlük koltuğunu ise Yiğit Yantaç devraldı.

Koç Üniversitesi işletme bölümünden mezun olan Yiğit Yantaç, profesyonel kariyerine 2007 yılında Fortis Bankası’nda "Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi Sorumlusu" olarak başladı.

2010 yılında HSBC Bank’a “Kurumsal Bankacılık Sorumlusu” olarak transfer olan Yantaç, burada çalıştığı 5 yıl boyunca "Kurumsal İlişkiler Bankacılık Yöneticisi", "Kurumsal Bankacılık ve Hazine Koordinasyon Müdürü" gibi farklı rollerde başarıyla görev aldı. 2015'te Borusan Holding "Kurumsal Finans Birim Müdürü" olarak kariyerini sürdüren Yantaç, Mart 2019’da PSA Grubu bünyesinde "Finansal Kontrol Müdürü” olarak başladı ve Opel markasının grup bünyesinde birleşmesi aşamasında sorumluluklar üstlendi.

Şubat 2020’de “Opel Perakende Satış Müdürü” olarak kariyerine satış alanında devama karar veren Yantaç, buradaki görevi kapsamında yeni satış stratejilerinin geliştirilmesi ve satış hacimlerini artırmaya yönelik devreye aldığı farklı projeler ile markanın Türkiye pazarındaki yükselen trendine katkı sağladı ve Nisan 2021’de "Opel Satış Direktörü" pozisyonuna terfi etti.

Opel Satış Direktörlüğü kapsamında Özocak’a bağlı olarak çalışan Yantaç, yaklaşık olarak 3,5 yıl boyunca bu görevi üstlendi. Yantaç, üniversite eğitimine ek olarak 2010'da İstanbul Bilgi Üniversitesinde uluslararası finans üzerine yüksek lisansını tamamladı.

Toyota B-SUV modeli Yaris Cross’u yeniledi! Yeni Yaris Cross Türkiye’ye ne zaman gelecek? Yeni modelde neler sunuluyor?
Toyota B-SUV modeli Yaris Cross’u yeniledi! Yeni Yaris Cross Türkiye’ye ne zaman gelecek? Yeni modelde neler sunuluyor?

Otomotiv

Toyota B-SUV modeli Yaris Cross’u yeniledi! Yeni Yaris Cross Türkiye’ye ne zaman gelecek? Yeni modelde neler sunuluyor?

Avrupa’dan önce Türkiye’de! Bir Çinli marka daha ülkemize giriş yapıyor!
Avrupa’dan önce Türkiye’de! Bir Çinli marka daha ülkemize giriş yapıyor!

Otomotiv

Avrupa’dan önce Türkiye’de! Bir Çinli marka daha ülkemize giriş yapıyor!

O ilimizden 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi
O ilimizden 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi

Otomotiv

O ilimizden 10 ayda 170 bin 422 araç ihraç edildi

Sürücülere kış öncesi araç bakımı uyarısı! Bu bilgileri yabana atmayın!
Sürücülere kış öncesi araç bakımı uyarısı! Bu bilgileri yabana atmayın!

Otomotiv

Sürücülere kış öncesi araç bakımı uyarısı! Bu bilgileri yabana atmayın!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23