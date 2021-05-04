Opel Manta GSe ElektroMOD bu ay içerisinde tanıtılacak

Markanın, geleceğe yönelik yeni anlayışıyla tekrar şekillenen bir dönemin ikon aracı Manta, modern yüze sahip bir ElektroMOD olarak tasarlanmasıyla dikkati çekiyor. Bu kapsamda, Opel Manta’nın karakteristik siyah motor kaputunun altındaki sıralı dört silindirli benzinli motor, yerini güçlü ve modern bir elektromotora bırakıyor. GSe’deki “e” ise artık enjeksiyon yerine elektrikli ifadesini temsil ediyor