  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan duyurdu: Ödemeler yarın başlıyor
Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı
HİSAR-A füzesi hedef uçağı vurdu!
Bakan duyurdu: Yarın hesaplarda olacak
Otomotiv Opel Manta GSe ElektroMOD bu ay içerisinde tanıtılacak
Otomotiv

Opel Manta GSe ElektroMOD bu ay içerisinde tanıtılacak

Opel’in merkezi olan Almanya’nın Rüsselsheim kentinde son rötuşlarının yapıldığı yeni Opel Manta GSe ElektroMOD, 19 Mayıs’ta tanıtılacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 13:35:00 -
Opel Manta GSe ElektroMOD bu ay içerisinde tanıtılacak

Markanın, geleceğe yönelik yeni anlayışıyla tekrar şekillenen bir dönemin ikon aracı Manta, modern yüze sahip bir ElektroMOD olarak tasarlanmasıyla dikkati çekiyor. Bu kapsamda, Opel Manta’nın karakteristik siyah motor kaputunun altındaki sıralı dört silindirli benzinli motor, yerini güçlü ve modern bir elektromotora bırakıyor. GSe’deki “e” ise artık enjeksiyon yerine elektrikli ifadesini temsil ediyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yüzlerce bizonu katletmek için gönüllü arıyorlar
Dünya

Yüzlerce bizonu katletmek için gönüllü arıyorlar

ABD'nin Arizona eyaletinde Milli Park Hizmeti (NPS) Büyük Kanyon'daki yüzlerce bizonu öldürecek gönüllüler aradığını duyurdu.
Bağcılar’da nostalji bahçeleri beyaza büründü
Yerel

Bağcılar’da nostalji bahçeleri beyaza büründü

Bağcılar’ın göz bebeği Nostalji Bahçelerinden biri olan Kiraz bahçesindeki ağaçlar çiçek açtı. Adeta beyaz gelinlik giyen görüntüsüyle eşsiz..
İngiliz ordusu ilk kez kullandı!
Gündem

İngiliz ordusu ilk kez kullandı!

İngiliz Kraliyet Donanması'nda görevli askerler, açık denizde yapılan tatbikatla birlikte Gravity Jet Suit adı verilen sırt roketiyle deneme..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay