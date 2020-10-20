İSTANBUL (AA) - Opel Corsa-e Ralli "Önce Güvenlik" sloganı ile yola çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Opel, ulusal şampiyonada kullanılmak üzere tamamen elektrikli bir yarış otomobili geliştiren dünyanın ilk otomobil üreticisi konumunda bulunuyor.

ADAC (Alman Otomobil Kulübü) Opel e-Ralli Kupası’nın ana odak noktasını güvenlik oluşturuyor. Corsa-e Ralli’nin gelişimi bir başarı olarak öne çıkıyor. Daha önce hiç kimse elektrikli bir tek marka kupası düzenlemediğinden, ilgili kurallar ve düzenlemeler yarış otomobili ile paralel olarak geliştiriliyor.

Opel ve ADAC, bu süreçte Alman Motorsporları Federasyonu (Deutscher Motor Sport Bund - DMSB) ile yakın iş birliği içinde çalışıyor.

Corsa-e Ralli aracının seri üretiminin olması Opel Motorsport mühendislerinin işini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Sonuç olarak Corsa-e, son derece zorlu Avrupa tip onay standartlarını ve UN ECE R100.02 yönetmelik kurallarını karşılıyor. Bu yönetmelik, karayolu taşıtlarının elektrikli güç-aktarma organları ve bataryalarının tip onay koşullarını kapsıyor.

Yüksek gerilim bileşenlerinin ve hatlarının minimum yalıtım direnci ve yangından korunma koşulları ise bunlardan sadece bazıları oluyor. Batarya sistemlerinin (REESS, Yeniden Şarj Edilebilir Enerji Depolama Sistemleri) mekanik bütünlük, titreşim, termal şok, mekanik darbe, yangına dayanıklılık, aşırı şarj, aşırı deşarj, aşırı ısı ve harici kısa devre koruması açısından bu yönetmeliğe uyması gerekiyor.

Yarış otomobilinde Lifeline Zero 360 yangın söndürme sisteminin olması gerekiyor. Bu sistem elektriksel olarak yalıtkan bir söndürme maddesi ile çalışıyor. İçinde yakıt bulunmayan, elektrikle çalışan bir otomobilin yangın riski, içten yanmalı motora sahip geleneksel bir otomobile göre genellikle çok daha düşük oluyor.

Elektrikli yarış otomobilinin güvenliği için yüksek voltaj sisteminin sürekli izlenmesi de önemli. Sistem kokpit içinden ve dışından manuel olarak kapatılabiliyor. Ayrıca kaza gibi ciddi durumlarda bir saniyeden daha kısa bir süre içinde sistem otomatik olarak kapanıyor.

Ana Alarm Gösterge Sistemi, ışık bildirimleriyle sürekli olarak yüksek voltaj sisteminin mevcut durumu hakkında sürücüye bilgi veriyor.

Alman Motorsporları Federasyonu (DMSB), etkinlik sırasında katı güvenlik yönetmeliklerine uyulmasını sağlamaktan sorumlu. Buna Uluslararası Spor Kanunu kapsamında olan otomobilin teknik şartnamesi de dahil oluyor.

Buradaki şartnameler çok kapsamlı ve oldukça spesifik olduğundan, DMSB şu anda Opel ve TÜV Thüringen (Teknik Gözetim Kurumu) ile iş birliği ile hem uzmanların hem de kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayan bir güvenlik konsepti geliştiriyor.

Özel etaplardaki görevlilerden servis alanı personeline kadar tüm ralli personelinin eğitimi de DMSB’nin görev ve sorumluluk alanına giriyor. Dolaylı veya doğrudan elektrikli yarış otomobili ile işi olan kişiler için mavi-yeşil-sarı-turuncu-kırmızı olmak üzere renklere göre sınıflandırılmış farklı güvenlik sertifikaları gerekiyor.

Sadece kırmızı sertifikaya sahip kişilerin Opel Corsa-e Ralli aracının veya bir başka elektrikli yarış otomobilinin yüksek voltaj sistemi üzerinde çalışma yapmasına izin veriliyor.

ADAC Opel e-Ralli Kupası için geliştirilen yeni güvenlik konsepti, elektrikli yarış otomobillerinin kullanımına yönelik tüm alanları kapsıyor. Yeni güvelik konsepti, teknik şartnameleri, takımların ve yarış görevlilerinin eğitimini kapsadığı gibi özel etaplardaki ve servis alanındaki izleyicilere yönelik bilgileri de kapsıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Araç Geliştirme Başkanı Marcus Lott, şunları kaydetti:

“Opel’de güvenlik her zaman önceliktir. Mühendislerimiz hem yollarda hem de yarış parkurlarında mümkün olan en iyi sürüş dinamikleri ve üstün sürüş keyfi için yoğun bir çaba harcıyor. Ancak diğer yandan güvenlik konusunu da büyük bir hassasiyetle ele alıyor. Dolayısıyla müşteriler, organizatörler ve hayranlarımız ADAC Opel e-Ralli Kupası konusunda da bize sonuna kadar güvenebilirler. Hepimiz önümüzdeki sezon heyecan verici ve güvenliğin son derece ön planda tutulduğu yarışlar izlemek istiyoruz.”

DMSB Spor Direktörü Michael Günther ise “DMSB, teknik ve sportif güvenlik yönergelerinin uygunluğunu titizlikle takip etmekten sorumlu. Görevimiz, tüm katılımcıların güvenliğini garanti altına alarak, heyecan verici bir yarış için elektrikli yarış otomobillerine özgü güvenli bir konsept geliştirmek. Buna tüm katılımcıların bilgi eksikliklerinin giderilmesi ve ortadan kaldırılması da dahil.” ifadelerini kullandı.