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Otomotiv Opel 160’ıncı yılını kutluyor
Otomotiv

Opel 160’ıncı yılını kutluyor

Dünyanın en köklü otomobil markalarından biri olan Opel için bu yıl oldukça özel.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 12:07:00 -
Opel 160’ıncı yılını kutluyor

Marka, bu sene 160’ncı yaşını kutluyor. Adam Opel, Opel’i 160 yıl önce Rüsselsheim’da kurarken uluslararası alanda farklı sektörlerde aktif olan, başarılı bir şirketin temellerini de atmış oldu. 1862 yılında dikiş makinesi üretmeye başlayan Opel, dünyanın en büyük bisiklet üreticisi ve ardından uluslararası üne sahip bir otomobil markası haline geldi. Marka, bulunduğu dönemin yeniliklerini ve modern Alman teknolojilerini ürünlerine entegre ederek herkes için ulaşılabilir hale getiriyor. “Opel tarafından üretildi” felsefesi markanın tüm ürünlerini farklı kılıyor ve bu felsefe bugün hala geçerliliğini koruyor. Günün koşullarına ve gelişen teknolojiye hızlı adapte olan Opel, 2022 itibarıyla kendini tamamen elektrikliye geçişe adamış durumda. Bu kapsamda Alman marka, farklı elektrikli güç-aktarma çeşitlerine sahip geniş bir model yelpazesini geleceğe hazırlıyor.

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