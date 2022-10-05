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Dünya OPEC'in kararı sonrası ABD'den dikkat çeken açıklama: Aynı saftalar
Dünya

OPEC'in kararı sonrası ABD'den dikkat çeken açıklama: Aynı saftalar

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının, bu grubun Rusya ile aynı safta olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 21:07:00 -
OPEC'in kararı sonrası ABD'den dikkat çeken açıklama: Aynı saftalar

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının, bu grubun Rusya ile aynı safta olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın uçağında, gazetecilere açıklamalar yaptı.

OPEC+ grubunun bugünkü petrol kararını değerlendiren Jean-Pierre, "Bugünkü duyurunun ardından OPEC+'ın Rusya ile aynı safta olduğu açık." dedi.

Jean-Pierre, Biden yönetiminin petrol fiyatlarını azaltmak için tüm önlemleri almaya hazır olduğunu belirterek, "Küresel ekonomi, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaşıyla mücadele ediyor. Bu karar, orta ve düşük gelirli ülkeleri etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

OPEC+ grubunun petrol kararı

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, bugün Viyana'da düzenlenen toplantıda, günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı.

Küresel petrol arzında bu seviyede yaşanacak bir düşüşün piyasayı önemli ölçüde daraltacağı değerlendiriliyor.

Uzmanlar, piyasada yaşanacak daralmanın, Çin'de Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması ve talebin toparlanmasıyla daha da kötüleşebileceğini belirtiyor.

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