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Onyekuru'dan ilk açıklama!

Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru, transferinin ardından ilk açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 21:56
Onyekuru'dan ilk açıklama!

Bugün sarı kırmızılı takıma resmen katılan ve yeni takımıyla ilk antrenmanına çıkan Nijeryalı futbolcu, "Türkiye'nin en büyük takımı ile bu yolculuğa başlayacağım için çok mutluyum. Takımın başarıya ulaşması için elimden geleni yapacağım. Bana sağlanan bu olanak için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, Onyekuru'nun bu paylaşımının altında yeni transferlerine büyük ilgi gösterdi ve destek oldu.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 21:56
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