Onursuzluğun ayı mı olur Mabel Matiz?

Matiz ödülünü aldıktan sonra eşcinsel sapkınlık propagandası yaptı.

Matiz, kendisine ödül verenlere teşekkür ettikten sonra, "Son olarak Onur Ayımız kutlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Konser sahnesinde yaptığı ahlak dışı el hareketiyle genç kadınlara ahlaksız aşılayan Melek Mosso da ödül töreninde sözde hak savunuculuğuna soyunarak ülkesini hedef aldı.

Melek Mosso: Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim.