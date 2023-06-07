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Medya Onursuzluğun ayı mı olur Mabel Matiz?
Medya

Onursuzluğun ayı mı olur Mabel Matiz?

Yeniakit Publisher
2023-06-07 17:08:00 -
Onursuzluğun ayı mı olur Mabel Matiz?

Melek Mosso'nun skandal ifadelerle ülkesini hedef aldığı Powertürk Ödülleri töreninde ödüle layık görülen isimlerden birisi de eşcinsel sapkın Mabel Matiz oldu.

Matiz ödülünü aldıktan sonra eşcinsel sapkınlık propagandası yaptı.

Matiz, kendisine ödül verenlere teşekkür ettikten sonra, "Son olarak Onur Ayımız kutlu olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Konser sahnesinde yaptığı ahlak dışı el hareketiyle genç kadınlara ahlaksız aşılayan Melek Mosso da ödül töreninde sözde hak savunuculuğuna soyunarak ülkesini hedef aldı.

Melek Mosso: Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim.

Şimdi bu kadın hakkı savunucusu öyle mi? Melek Mosso fena ifşa oldu!
Şimdi bu kadın hakkı savunucusu öyle mi? Melek Mosso fena ifşa oldu!

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Şimdi bu kadın hakkı savunucusu öyle mi? Melek Mosso fena ifşa oldu!

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