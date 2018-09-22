Onur özür diledi! "Sorumlusu benim"

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Onur Kıvrak, "İlk yarı istediğimiz gibi oynayamadık. İlk yarı %100 hatalı yediğim bir gol var. Takım arkadaşlarım ve başta hocam haklarını helal etsin. Çok iyi çalışıyoruz, bugün maalesef özverilerinin sonucunu benim yüzümden alamadılar. Bu kulübe 11-12 yıldır hizmet ediyorum. Hep destek verdim, her zaman arkasında oldum. Sakat sakat oynadım. 2. golden sonra tepkileri de anlıyorum, ona da eyvallah. Maddi, manevi her şeyi kenara bıraktım. Herhalde yüzüm eskidi, eski performansımda da değilim. Ne söylesem boş. 11-12 yıldır hizmet ettiğim bu kulüpte elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Canları sağolsun hepsinin. Bugün mağlubiyetin sorumlusu benim. Bütün camiadan özür diliyorum. Sonuç olarak hocam oturur ve karar verir." ifadelerini kullandı.