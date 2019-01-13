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Onur Kıvrak futbolu bıraktı mı? Açıklama geldi

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi feshedilen Onur Kıvrak sürpriz bir karar alarak futbolu bıraktığını duyurdu.

13 Ocak 2019 Pazar 02:48
Onur Kıvrak futbolu bıraktı mı? Açıklama geldi

zun yıllar hizmet ettiği Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan Onur Kıvrak, geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı.

Beyaz TV'ye konuşan deneyimli kaleci, ''Birkaç önemli takımdan teklif aldım ama reddettim. Trabzonsporlu Onur olarak anılmak istiyorum. Futbolu bıraktım'' ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'da 12 sezon forma giyen 31 yaşındaki Onur Kıvrak, 2007-08 sezonunda bordo-mavililer tarafından transfer edilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 02:48
  1. Onur Kıvrak
  2. Trabzonspor
  3. Kaleci
  4. Onur Kıvrak futbolu bıraktı mı?

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