Ankara’da bayramın birinci günü kaybolan 19 yaşındaki tıp öğrencisi Onur Alp Eker’in cansız bedenine ulaşıldı.

Onur Alp Eker kimdir? Onur Alp Eker neden vefat etti?

Ankara'da Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığını bulmak isterken kaybolan 19 yaşındaki Onur Alp Eker, güvenlik kameralarına yansıdığı görüntülere yakın bir bölgede ölü bulundu.

Eker'in bulunması için dün gece geç saatlerde ara verilen çalışmalara bu sabah yeniden başlandı. Ekipler, Eker'in kaybolduğu alandaki çalışmalara havadan ve karadan devam ederken, akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde bir bölgede Eker'in cansız bedenine ulaştı.

Eker'in, kaybolmadan önceki son görüntülerinin güvenlik kamerasına yansıdığı bölgeye yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi. Kaybolan tıp fakültesi öğrencisinin bulunması için çevredeki yerleşim alanlarının kamera kayıtlarını inceleyen polis ve jandarma ekipleri, Eker'in kaybolmadan önce kaydedilen son görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Eker'in, Sirkeli mevkisindeki hobi bahçesinin yanından geçerek araziye doğru ilerlediği görülüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Pursaklar ilçesine bağlı Sirkeli Mahallesi'nde tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Eker, önceki gün evlerinin bahçesinden kaçan kurbanlığın peşine düşmüştü. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan Eker'in ailesi, çocuklarının bulunması için durumu polise bildirmişti.

Bunun üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, Sirkeli Mahallesi'nde ve kırsal bölgede arama çalışması başlatmıştı.

Anne Nilüfer Eker'in polis ekiplerine verdiği ilk beyanında, olay günü öğle saatlerinde oğlunun kendisini arayarak kaçan kurbanlığı yakalayamadığını söylediğini, bunun üzerine kendisinin de "Artık kurbanın peşini bırak, gitme." diyerek geri dönmesini söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine "Yolu görüyorum ama konum atarsan iyi olur." diyen Eker'e annesinin 13.19'da konum attığını, ancak ilerleyen saatlerde "Yolu bulabildin mi?" şeklindeki mesajının ise iletilmediği belirtildi.

Eker’in dere kenarında yüzüstü yere düşmüş halde cansız bedeni bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eker’den gelen kötü haberin ardından başsağlığı diledi. Bakan Koca, “Hekim adayı bir kardeşimizin acısı yüreğimizi yaktı. Kırıkkale Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in cansız bedenine ulaşıldığını öğrendik. Bayramın ilk günü, dağlık alana kaçan kurbanlık koyunu bulmaya çalışırken kaybolmuştu. Ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum” dedi.“Hekim adayı bir kardeşimizin acısı yüreğimizi yaktı. Kırıkkale Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in cansız bedenine ulaşıldığını öğrendik. Bayramın ilk günü, dağlık alana kaçan kurbanlık koyunu bulmaya çalışırken kaybolmuştu. Ailesine, arkadaşlarına başsağlığı diliyorum” dedi.