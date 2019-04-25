Onur Air, filosuna 6 uçak ekledi

Onur Air, birisi geçen yıl Reykjavik’ten Los Angeles’e 8 saat 40 dakika uçarak rekor kıran yeni nesil Airbus Neo olmak üzere toplam 6 adet 320 ve 321 serisi uçağı filosuna dahil etti.

Onur Air Üst Yöneticisi (CEO) Teoman Tosun, yoğun taleplerin geldiği 2019 sezonu için filodaki iyileştirmeler kapsamında ikisi Airbus 321 Neo, ikisi Airbus 320 ve ikisi ise dünyanın önemli uçak kiralama şirketlerinden biri olan Avion Express’ten ekibiyle birlikte “wetlease” modeliyle alınan iki adet Airbus 321’den oluşan 6 uçaklık büyümeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.