Önünü kestikleri servis şofönü darp ettiler!

Olay, Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Bir otomobildeki 2 kişi, yol verme meselesi nedeniyle tartıştıkları ve kendilerine küfür ettiğini ileri sürdükleri servis şoförünün önünü kesti. Servis sürücüsünü araçtan indirerek darbetmeye çalışan şahıslara müdahale eden diğer vatandaşlar, olayın büyümesine engel oldu. Korku dolu o anlar ise minibüsteki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.