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Onun 2-3 yaşına kadar uyurken altını ıslatması normal

Danimarka Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Norgaard’a göre çocuklarda uykuda işeme 2-3 yaşlarına kadar normal.

06 Aralık 2018 Perşembe 20:27
Onun 2-3 yaşına kadar uyurken altını ıslatması normal

Bu yaşlardan sonra devam ederse mutlaka tedavi edilmesi gerektiğini söylüyor. "Yapılan araştırmalar bunun tamamiyle fizyolojik bir rahatsızlık olduğunu gösteriyor. Çocuklarda "ADH" adı verilen bir tür çiş tutucu hormon, geceleri gündüze nazaran iki misli seviyeye çıkıyor. Çocukta bu hormon eksik olduğunda idrarını kontrol edemiyor ve gece tam işeme yapıyor. Aile bunu bilmiyor, çocuğun sıkıntısını psikolojik zannediyor. Halbuki basit bir ilaç tedavisi ile sorun kolayca hallolur" diyor Profesör.

Ülkemizde ilkokul çağındaki 7 çocuktan birisi gece altına işiyor. Bazen bu durum yetişkin çağı dediğimiz 17-18 yaşlarına kadar devam edebiliyor. Yine araştırmalar daha çok erkek çocukların gece altlarına işediğini gösteriyor.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 20:27
  1. çocuklarda alt ıslatma

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