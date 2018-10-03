THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

'Önümüzdeki haftalara güvenle bakıyoruz'

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Buruk, Fenerbahçe maçında alınan galibiyetin çok önemli olduğunu belirtti.

03 Ekim 2018 Çarşamba 17:10
'Önümüzdeki haftalara güvenle bakıyoruz'

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik adam, kente gelirken hedefleri olduğunu belirterek, "Buraya gelirken Çaykur Rizespor'un beklentisini biliyorduk. Bu yüzden buraya geldik. Bizi burada taraftarımız, yöneticilerimizin karşılaması, ilgi alakaları, destekleri bizi de motive etti. Bu hedeflerle, bu moralle kupa ve lig maçına çıktık. Kupa maçında kazanarak tur atladık.  Ardından Fenerbahçe'yi yenerek ligde önemli 3 puan almış olduk.

Geldiğimizde oyuncularımızı tekrar ayağa kaldırmak için adımlarımız oldu. Kupa maçı ilk sınavdı, ardından bir lig maçı oynadık. Takımı ayağa kaldıran en önemli şeyse taraftardı. Çok önemli bir galibiyet aldık. Bizim için önemliydi, ileriye daha güvenle bakıyoruz. Şimdi ise Kayserispor maçına hazırlanıyoruz. Fenerbahçe maçı artık bitti yeni bir maça odaklandık. Kayseri deplasmanı zor bir maç. Onlarında durumu ortada. Daha büyük hedeflere gitmek için hazırlanıyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Aynı disiplinle aynı güvenle oynarsak belirlediğimiz hedeflere ulaşırız" ifadelerini kullandı.

"İYİ BİR KADROYA SAHİBİZ"

İlk yarı sonuna kadar toplayacakları puanlara göre hedef belirleyeceklerini kaydeden Buruk, "İlk devre sonunda toplayacağımız puanlar çok önemli. Şu anki puan cetvelinde hedefimiz; daha yukarılara çıkmak. Uzun vadede sıkıntılı bir sene yaşamak istemiyoruz. Zor deplasmanlar bizi bekliyor. İlk devrede istenilen puanları alabilirsek, ikinci yarıda kendimize daha iyi hedefler belirleyebiliriz. İyi bir kadromuz var. Bazen 11'i çıkartmakta zorlanacağım. Keşke daha çok oyuncuya şans verebilsek. Futbolcularımızın azmi ve çalışkanlığı bizim elimizi de güçlendiriyor. İnşallah Kayserispor maçında da en iyi netice ile ayrılacağız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 17:10
  1. Kayseri
  2. Çaykur Rizespor
  3. OKAN BURUK
  4. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sözleşmelerde TL dönemi! İşte geçerli olacak kur
    1. Sözleşmelerde TL dönemi! İşte geçerli..
    2. Hırçınlığı duyma zorluğundan olabilir
    3. Giresun'da çıkan yangında 1 kişi..
    4. Avrupa Parlamentosu'ndan emisyon..
    5. "6 futbolcu maçları boykot ediyor!"
    6. Terör örgütü yardım isteyenleri böyle..
    7. Eski IMF Başkanı Rodrigo Rato'ya 4,5..
    8. Hatay’da 30 bölge özel güvenlik bölgesi
    9. Sınır ötesi tezkeresi meclisten geçti!
    10. Denizli: Terim ve Güneş ile güzel bir..
    11. Selahattin Demirtaş'ın 'bilirkişi'..
    12. Başbakan Theresa May yine dans etti!
    13. UEFA'dan Manchester United-Valencia..
    14. Domuz gribinin hortladığı ülkede bir..
    15. Vladimir Putin ona çok sert çıktı:..
    16. NATO'dan Rusya'ya uyarı geldi:..
    17. NATO'dan dikkat çeken Rusya açıklaması!
    18. Temizliyorum derken kulağınızı..
    19. Rusya tehditlere cevap verdi: Rusya..
    20. Dimitris Avramopoulos'tan Türkiye'ye..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2018
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    2018 KPSS DHBT sınav başvuruları ne zaman başlıyor?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu