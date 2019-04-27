0553 313 94 23

"Önümüzdeki 4 maçı mutlak surette kazanmamız gerekiyor"

Birevim Elazığspor Teknik Direktörü Sefer Yılmaz: "Şansımızı daha fazla yitirmemek için önümüzdeki 4 maçı mutlak surette kazanmamız gerekiyor, bunun bilincindeyiz"

27 Nisan 2019 Cumartesi 20:47
"Önümüzdeki 4 maçı mutlak surette kazanmamız gerekiyor"

ELAZIĞ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Birevim Elazığspor'un teknik direktörü Sefer Yılmaz, "Şansımızı daha fazla yitirmemek için önümüzdeki 4 maçı mutlak surette kazanmamız gerekiyor, bunun bilincindeyiz." dedi.

Teknik direktör Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın ligde kalabilmesi adına zor bir konumda olduğunu bilerek takımın başına geçtiğini söyledi.

Ligde kalma umutlarını daha fazla kaybetmemek için önlerindeki 4 maçı mutlak surette kazanmaları, kendilerine en yakın rakiplerinin ise puan kaybetmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Birevim Elazığspor ile geçmiş yıllarda da çalıştım ve şampiyonluk yaşadık. Süper Lig'de çalıştık, sevdiğim bir kulüp, onu kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Küme düşme hattından kurtulmak için altımıza almamız gereken en yakın rakibimiz Giresunspor ile 7 puan fark var. İkili averajda da bizden iyiler. Bu nedenle şansımızı daha fazla yitirmemek adına önümüzdeki 4 maçı mutlak surette kazanmamız gerekiyor, bunun bilincindeyiz."

Yarın deplasmanda İstanbulspor ile oynayacaklarını belirten Yılmaz, "Yarınki maç bizim için çok önemli, herkesten destek bekliyoruz. İnanıyorum ki bu maç deplasmanda olmasına rağmen İstanbulspor taraftarından daha çok Elazığspor taraftarı maça gelerek bizi destekleyecektir. Takıma güveniyorum, maçı alabilmek için tüm oyuncular çok istekli. Taraftarın da desteğiyle inşallah maç sonunda yüzü gülen biz oluruz, yeter ki bizi desteklesinler." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 20:47
  1. Elazığspor
  2. Futbol
  3. İstanbulspor
  4. küme düşme
  5. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt: ”Emniyeten vatandaşlarımızı bu akşam da misafir edeceğiz”
    1. Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt:..
    2. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    3. Sarı yelekliler, gösterilerin 24...
    4. Kremlin’den Trump’ın ‘nükleer..
    5. Fenerbahçe 1 puanı son saniyede kurtardı
    6. Karadağ'da "Ankara Kültür Günleri"
    7. Volkan Demirel: "Onu otobüsten alır,..
    8. New York Times, Netanyahu karikatürü..
    9. Rize'de kaybolan kadın ölü bulundu
    10. Trabzonspor, uzatmada galibiyeti kaçırdı
    11. "Guantanamo'daki hapishane yaşlanan..
    12. Anadolu Efes - Barcelona maçı..
    13. Batman’da bir ev kurşun yağmuruna..
    14. Ankara’da 30 litre sahte içki ele..
    15. Adacığa ulaşmak isterken canından oldu
    16. Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının..
    17. Fenerbahçe, Trabzonspor'dan 1 puanı..
    18. Ters yönde ilerleyen otomobil..
    19. Yol kenarında yüzüstü yatarken bulundu
    20. "Avengers: Endgame" dünyada gişe..
    21. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 1 -..
    22. AK Parti'den AK Partili belediye..
    23. Sultanbeyli’de yangın paniği
    24. Depremzedeler için konteynırlar yola..
    25. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    26. "Detay" isimli sergi açıldı
    27. Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında..
    28. Taşkent Uluslararası Caz Festivali
    29. Amerika kıtasındaki en eski ayak..
    30. Irak Türkmen Cephesi olağanüstü..
    Ankara'dan kahreden haber: Şehidimiz var
    Ankara'dan kahreden haber: Şehidimiz var
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Karamollaoğlu'na 'üniversite' cevabı!
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Canan Kaftancıoğlu itiraf etti: HDP ve Demirtaş ile omuz omuzayız
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Demirtaş: Geri adım atmayacağım
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı
    Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! O sapığın ilk ifadesi ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    27 Nisan 2019
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Veri kopyalamayla ilgili flaş gelişme! İBB'den duyurdu
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!
    Bunu da İmamoğlu'na bağladılar... Bakın gerçek ne çıktı!