ELAZIĞ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Birevim Elazığspor'un teknik direktörü Sefer Yılmaz, "Şansımızı daha fazla yitirmemek için önümüzdeki 4 maçı mutlak surette kazanmamız gerekiyor, bunun bilincindeyiz." dedi.

Teknik direktör Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın ligde kalabilmesi adına zor bir konumda olduğunu bilerek takımın başına geçtiğini söyledi.



Ligde kalma umutlarını daha fazla kaybetmemek için önlerindeki 4 maçı mutlak surette kazanmaları, kendilerine en yakın rakiplerinin ise puan kaybetmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:



"Birevim Elazığspor ile geçmiş yıllarda da çalıştım ve şampiyonluk yaşadık. Süper Lig'de çalıştık, sevdiğim bir kulüp, onu kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Küme düşme hattından kurtulmak için altımıza almamız gereken en yakın rakibimiz Giresunspor ile 7 puan fark var. İkili averajda da bizden iyiler. Bu nedenle şansımızı daha fazla yitirmemek adına önümüzdeki 4 maçı mutlak surette kazanmamız gerekiyor, bunun bilincindeyiz."



Yarın deplasmanda İstanbulspor ile oynayacaklarını belirten Yılmaz, "Yarınki maç bizim için çok önemli, herkesten destek bekliyoruz. İnanıyorum ki bu maç deplasmanda olmasına rağmen İstanbulspor taraftarından daha çok Elazığspor taraftarı maça gelerek bizi destekleyecektir. Takıma güveniyorum, maçı alabilmek için tüm oyuncular çok istekli. Taraftarın da desteğiyle inşallah maç sonunda yüzü gülen biz oluruz, yeter ki bizi desteklesinler." diye konuştu.