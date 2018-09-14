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Onu kimse teselli edemedi! Ağlaya ağlaya yangını izledi...

Bursa’da bacanın tutuşması sonucu alevlere teslim olan ahşap binada bulunan balık restoranı tamamen yanmadan kısa sürede söndürüldü.

14 Eylül 2018 Cuma 11:08
Onu kimse teselli edemedi! Ağlaya ağlaya yangını izledi...

Osmangazi ilçesi Kuruçeşme Mahallesi Sakarya Caddesi üzerindeki balık restoranda bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. İlk olarak çevrede bulunan vatandaşların, daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın tamamen ahşap binayı sarmadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

İş yerlerinin yandığını gören genç kız ise dükkanlarının söndürme çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. Dükkana çok emek verdiklerini ifade eden genç kızı çevredeki vatandaşlar uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. 

İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması yapılan restoranda maddi hasar oluştu. 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 11:08
  1. Sakarya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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