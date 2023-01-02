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Ekonomi Ons altın, yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı! İşte detaylar...
Ekonomi

Ons altın, yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı! İşte detaylar...

Ons altın, yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2023-01-02 09:37:00 -
Ons altın, yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı! İşte detaylar...

Ons altın, yılın ilk işlem gününe yükselişle başladı. İşte detaylar...
Gram altın 1097 liradan işlem görüyor. Gram altın, cuma gününü 1096 liradan kapatmıştı.

Çeyrek altın 1794 liradan fiyatlanıyor. Çeyrek altın, 2022'yi 1792 lira seviyesinde noktalamıştı.

Yarım altın 3587 lira seviyesinde bulunuyor. Yarım altın, geçen haftayı 3585 liradan tamamlamıştı.

Önceki kapanışı 7149 TL olan cumhuriyet altını, 7151 liradan satılıyor.

Ons altın ise 1824 dolar. Ons altın, 2022'nin son işlem gününü 1814 dolardan tamamlamıştı.

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