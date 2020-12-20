Online satışlarımız yüzde 300 arttı

Damat ve Tween markalarını bünyelerinde barındıran Orka Holding, e-ticaretle büyüyor. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, holding olarak online satışlarını 2019’a göre yüzde 300 arttırdıklarını açıkladı. Orakçıoğlu, “Şu anda toplam gelirimizin yüzde 18’i online platformumuzdan geliyor. Bu oranı 2021’de yüzde 30’a taşıyacağız. İddialı bir hedef ama bunu başarmak için gerekli adımları atıyoruz. Data konusunda çok güçlü bir firmayız. 1.5 milyon onaylı datamız var. Bu akıllı datanın App’te kullanılması online tarafta en büyük gücümüz olacak. Şu anda bu departmanda 50’ye yakın çalışanımız var” dedi.

Verimlilik önemli

Pandemi döneminde gelirlerinin daraldığına dikkat çeken Orakçıoğlu, “Şu anda da durum vahim. AVM giriş adedi yüzde 70 oranında geriledi. Ama burada verimlilik önemli. Giderleri aşağı çekmek de mühim. Bu anlamda başarılıyız. Biz ilk 9 ayda herhalde sektörde kâr eden 3-5 firmadan biriyiz” ifadelerini kullandı. Orakçıoğlu, şöyle devam etti: “Covid-19’a karşı yerinde önlemler alındı. Firmalara kuvvet katacak adımlar atıldı. Reel sektöre moral ve güç aşılandı. Her şey iyiydi. Ancak ikinci dalganın böyle şiddetli olacağı tahmin edilmiyordu. Umulanın aksine ikinci dalga daha fırtınalı geldi. Doğal olarak yeni tedbirler devreye girdi. Bu tedbirler de satışlara darbe vurdu, vuruyor. İşte onun için olan bitenleri yakından ve dikkatle takip etmekte fayda var.” Vakıf Katılım KOBI kredilerinde yüzde 60 büyüdü THY Teknik AŞ, Türkiye’nin ilk yerli sunucusu ile modemini üretti Ciro bazlı kira sistemine geçilsin Vakıf Katılım, KOBİ kredilerinde yüzde 60 büyüme elde etti. Genel Müdür Yardımcısı Bülent Taban, kurum olarak 2020 başında 9.1 milyar lira olan KOBİ finansman hacimlerini 9 ayda 15 milyar liraya çıkardıklarını belirtti. Taban, “Ekonomimizin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerimiz için ürünlerimizi ve hizmetlerimizi arttırmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi. İrili ufaklı firmalara önemli imkânlar sunduklarını ifade eden Taban “Bu sene temassız ödemeyi, online platformlardan ürün alım satımını mümkün kılan ‘VKart Business’le öne çıktık” şeklinde konuştu. KOBİ kredilerinde büyümelerinin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Taban, “Pandemi döneminde de ekonomik hayatın devam etmesi için elimizden geleni yaptık. Tüm firmaların yanında yer aldık. Kapımızı çalan tüm müşterilerimize kaynak sağlamaya devam ettik” diye konuştu. Pandemiden ötürü sıkıntılı bir dönem geçiren perakende devleri, kira ödemelerini kolay kılacak adımlar atılması talebinde bulundu. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, hükümete “Tüm AVM’lerde ciro bazlı kira sistemine geçilmesi yönünde bağlayıcı karar alınmalı. Gerekirse cirodan alınan kira oranı arttırılmalı, yüzde 8’den yüzde 12’ye çıkarılmalı. Cadde mağazalarında da 2021 Nisan sonuna kadar kiraların yarıya indirilmesi konusunda üyelerimize yardımcı olunmalı” çağrısı yaptı.

Stopaj ve KDV sıfırlanmalı

“2021 Nisan sonuna kadar stopaj ve KDV sıfırlanmalı” diyen Öncel, şunları kaydetti: “Sigorta prim borçlarının faizlerinin iptal edilmesinde de yarar var. Öbür taraftan perakende sektöründe bu dönemde mağaza kapatmalar gündeme geliyor. Ve üyelerimiz mağaza kapatırken ‘dükkânı erken boşaltma cezası’yla karşı karşıya kalıyor. Bu gerçeğin görülmesi ve Borçlar Kanunu’nda değişiklik yapılarak ‘çatılı iş yerinde kiracılara bir ay önceden bildirimde bulunmak suretiyle cezai şart ve tazminat ödemeksizin sözleşmeyi erken feshedebilme hakkı’ tanınmasını bekliyoruz.”

AVM’ler bayilerimiz oluyor

Orakçıoğlu, AVM yatırımcılarının bayileri olmaya başladığına da işaret etti. Orakçıoğlu, “Burada bayilik bedeli bile alıyoruz. Öte yandan da anlaşamadığımız AVM’lerden çıkıyoruz. AVMD’lerde satış gelirine göre kira ödemek gerekiyor. Eskisi gibi 200-300 bin liralık aylık kiralar hayal rakamlar” diye ekledi.