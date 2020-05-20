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Kültür - Sanat

Online konser Marmaris’i coşturdu

Marmaris Belediyesi’nin 19 Mayıs dolayısıyla düzenlediği ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan Taylan Ünlü konseri büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:03:50 -
Online konser Marmaris’i coşturdu

Marmaris Belediyesi’nin 19 Mayıs dolayısıyla düzenlediği ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan Taylan Ünlü konseri büyük ilgi gördü.



Marmaris Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla online bir konser düzenledi. Pandemi nedeniyle dışarıda kutlamaların yapılamadığı bayramda Marmaris’in yakından tanıdığı bir ses olan Taylan Ünlü konser verdi. Belediye’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan konser yaklaşık 1 saat sürdü.


Konsere Mahzuni Şerif’in Mustafa Kemal Atatürk için yazdığı ‘Neredesin mavi gözlüm’ isimli şarkıyla başlayan Taylan Ünlü, 10’uncu Yıl Marşı, Gençlik Marşı gibi marşların yanı sıra sevilen şarkıları da seslendirdi.


Marmaris’in Cumhuriyet’in kalesi olduğunu söyleyen Ünlü, “Bu sene korona virüs nedeniyle birçok kutlamayı yapamadık. İnşallah seneye daha geniş katılımla, hep birlikte meydanlarda olur şarkıları hep bir ağızdan söyleriz” dedi. Ünlü, online konseri düzenleyerek Marmaris’e bayram coşkusu yaşatan Belediye Başkanı Mehmet Oktay’a da teşekkür etti. Yüzlerce kişinin evlerinden izlediği konser, büyük beğeni topladı.

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