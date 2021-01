Online kanallar ile kayıplar telafi edildi

Akit Ekonomi



Damat ve Tween markalarını bünyesinde barındıran Orka Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, perakendecilerin dijitalleşme adımlarından büyüme planları ile projelerine kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan öne çıkan bölümler şöyle:

Önemli değişimler var

Pandemi döneminin ardından başlayan yeni normalin getirdiği önemli değişimler var. Bir defa ürün içeriğiyle ilgili talep değişti. Zorlu süreçte konseptlerini yenileyen firmalar bir adım öne geçtiler.



Satış sistemleri de değişti. Belki de biz, 5 yıl sonra yapacağımız dijital dönüşümü 6-8 ay içinde gerçekleştirmek zorunda kaldık.



Hiç şüphesiz, online satış, dijital dönüşümün bir parçası. Pandemi tehdidinden ötürü AVM’lerin -kısmen ya da tamamen- kapatılması tüketicileri online platformlardan ürün almaya sevk etti. Yeni bir dönem başladı. Online ile offline birleştirme gereği doğdu. Biz bunu omnichannel olarak adlandırıyoruz.

Omnichannel ön planda

İnternette görülüp beğenilen bir ürünün AVM’den alınmasına dayanan omnichannell ön planda yer alıyor.



Perakendeciler dikkatli olmalılar. Dönüşümü kaçırmamalılar. AVM’ler de anlayışlı olmalılar, markaların taleplerine kulak vermeliler.



Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. “Ülkemizde makineler susmasın, ışıklar sönmesin” diyoruz. Tabii AVM’lerle partner gibiyiz. Her şeyimiz açık. Cirolarımızın büyük oranda gerilediği bir ortamda indirimsiz kira ödeme imkânımız da yok.



Gelinen aşamada ya yüzde 50 kira indirimi yapılmasını yahut ciroya göre kira sistemine geçilmesini talep ediyoruz. Bu talep haklıdır, adildir.



Kuşkusuz, kira indirimi yapmayan ya da ciroya göre kira sistemine geçmeyen AVM’lerden çıkmayı tercih ediyoruz. Bu tercih karşısında “Hayır çıkamazsınız. 3-4 aylık kira ödeyip çıkın” cevabını alıyoruz.

Sorun aşılmalı

Şu muhakkak ki 1-1.5 milyon lira yatırım yaptıkları yerden tazminat vererek çıkan firmaların yaşama şansları yok. Onun için empati yapılmasında ve bu sorunun bir an evvel aşılmasında yarar var.



Genel gider konusu da önemli bir problem. Apartman yönetiminin bile genel giderle ilgili bir standardı var. Ama perakende sektöründe genel gider konusunda bir standart yok.



Standartlar birbirine uymuyor. Bir yerde metrekare başına 15 lira olan genel gider, başka bir yerde 50 lira. Bu konuda da Ticaret Bakanlığı’yla görüşme halindeyiz.



Tazminatsız çıkış hakkı da çok ama çok önemlidir. Yani iş yapmadığımız bir yerde neden yüksek kira ücreti ödeyelim?

Fedakarlık yapıyoruz

Pandemi döneminde fedakârlık yaptık. 75 gün kendi isteğimizle mağazalarımızı kapattık. Bu 75 gün kapanma olmasaydı yaz aylarını bu kadar rahat geçiremezdik. Yine fedakârlık yapıyoruz. İnşallah sıkıntılar atlatılacak, her şey daha iyi olacak.



Yurt dışında markalarımıza ait pek çok mağaza var. Dünya markalarının bıraktıkları boşluk söz konusu. Biz, İtalya’da her yıl yüzde 80’in üzerinde büyüyoruz. İtalya, erkek markalarının en güçlü olduğu ülke. Burada 30 bin moda perakende markası kapanıyor. Bunların kapanmasıyla ortaya çıkacak pazar boşluğu bizim için önemli bir fırsat.



Önümüzdeki fırsatı görmeliyiz. Sadece bugünü düşünmemeliyiz. El ele vermeli, dayanışma içinde hareket etmeliyiz.



Online satışlar devamlı artıyor. Bu yıl da artacak.



Gençlerin yanı sıra 40 yaş üstü de online platformları tercih ediyor. Bu iyi bir haber.



Pandemi döneminde AVM’lerde ciro kaybı yüzde 20, 30 seviyelerindeydi. Online kanallar sayesinde kayıpları 2020’de yüzde 8 ila yüzde 10 oranında telafi ettik.



Umuyoruz, 2021’de daha iyi bir grafik ortaya koyacağız. Zira markalarımız her duruma, olumsuz gelişmeye karşı hazırlıklılar.