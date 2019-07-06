Önlemler arttırıldı! Sınıra jiletli tel çekildi
Suriye sınırına örülen beton duvarın üzerine ek önlem olarak jiletli tel çekildi.06 Temmuz 2019 Cumartesi 13:07
Suriye'den Türkiye'ye kaçak girişlerin önlenmesi için sınır boyunca, duvarlar örüldü.
Türkiye'ye mülteci akınını azaltsa da durduramayan duvarların ardından, yeni önlemler alınmaya başladı.
Beton duvar üzerine jiletli tel
Beton bloklardan oluşan duvarların üzerine jiletli tel çekildi.
Yaklaşık 20 kilometrelik sınır hattı, 6 ayda beton duvar, çit ve jiletli tel ile örüldü.
Hazırlanan 1 ton ağırlığındaki bloklar ile çit ve jiletli tellerin, sınırın Türkiye tarafına montesi sürdürülüyor. Bilindiği üzere güvenlik seviyesi üst düzeyde olsa da özellikle gece yarıları mülteciler, duvarlara merdiven dayayıp sınırı aşmaya çalışıyordu.
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