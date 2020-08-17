Önlem alınmıyor diye ortalığı yıkan terör sevici HDP'li vekiller halaya durdu
Terör sevici HDP'nin Malazgirt İlçe teşkilatı tarafından ilçe parti binasında düzenlenen organizasyonda sosyal mesafe ve koronavirüs önlemleri umursanmadı. Meclis'te önlem alınmıyor diye ortalığı yıkan HDP milletvekilleri Şevin Coşkun ve Gülistan Koçyiğit'in de bulunduğu yaklaşık 35 kişi halay çekerek bir skandala imza attı.
Terör sevici HDP milletvekilleri Şevin Coşkun ve Gülistan Koçyiğit'in aralarında bulunduğu yaklaşık 35 kişi halay çekerek sosyal mesafe kurallarını çiğnedi.
Muş'ta konser faaliyetleri yasaklandı
11.08.2020 tarihinde Muş İl Hıfzıssıha Kurulu tarafından alınan kararla kentte açık ve kapalı alanlardaki konser faaliyetleri yasaklamıştı.
HDP'li vekil önlem alınmadığını iddia etmişti
HDP'nin Muş Milletveikli Şevin Coşkun, daha önce yaptığı açıklamada Muş genelinde koronavirüs tedbirlerine dair önlemlerin alınmadığını açıklamıştı. Çoşkun Sağlık Bakanlığı'nın önlem alınmadığını iddia ederek sorular yöneltmişti.