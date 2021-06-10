Onların işi lağım bizim işimiz hizmet

Yeni Akit TBMM

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. ‘Zillet İttifakı’nın mafyanın sözcülüğüne soyunduğunu belirten Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, ‘lağım çukuru’ diye ifade ettiği birtakım iddiaları Meclis kürsüsünden tekrarladığını, aynı kürsünün PKK terör örgütünün güdümündeki partinin savunma zemini haline de dönüştürüldüğünü, geçmişte FETÖ’nün kumpas projelerine de pervasızca alet edildiğini hatırlattı.

Haysiyet fukaraları

Eleştirilerini sürdüren Erdoğan, şunları dile getirdi: “Aynı kürsü nice yalanın, iftiranın, bühtanın, çarpıtmanın mecrası olarak da kullanıldı. ‘Lağım çukuru’ diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir. Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar. Onurlu insanların başvurduğu istifa diye bir müessese vardır. Girdiği her seçimde, ‘şu kadar oy alamazsam bırakım’ diyen ama her defasında onurunu ayaklar altına alıp, arsızca koltuğunda oturmaya devam edenler, önce aynanın karşısına geçip bunu kendilerine söylemelidir. Türkiye’de hiç kimsenin, bu haysiyet fukaralarından onur ve haysiyet dersi almaya da ihtiyacı yoktur.

2023’te derslerine alacaklar

“Biz terör örgütleriyle, suç örgütleriyle mücadelemizi, sınırlarımıza yönelen tehditleri, egemenliğimizi hedef alan saldırıları, birilerinin yardımıyla değil, milletimizle birlikte göğüsledik ve akamete uğrattık. Hal böyleyken, AK Parti’yi ısrarla kirli senaryoların içine yerleştirme gayretlerini kabul etmemiz mümkün değildir. Kendi kirli geçmişlerini bizi karalayarak örtebileceklerini sananlar, bu ülkenin sosyal medya mecraları üzerinden değil, demokratik mekanizmalarla yönetildiğini, 2023’te bir kez daha göreceklerdir.

Onların derdi çete, bizimki millet

“FETÖ’den PKK’ya, şimdi de organize suç örgütlerine kadar tüm yeminli millet düşmanlarının malzemelerini ülke gündemine ve özellikle de Meclis kürsüsüne taşımakta ısrar edenleri gördükçe, ülkemiz adına üzülüyoruz. Biz ülkemize ve milletimize dair her meseleyi, tüm taraflarıyla kamuoyu önünde oturur, konuşur, tartışır, değerlendiririz. Ama bunu asla terör örgütleri veya suç örgütleri mensupları üzerinden yapmayız. Onlarla kaybedecek vaktimiz yok, yapacak işimiz çok.

Senin SGK’nda serum bile yoktu!

“Sayın Kılıçdaroğlu’nu, yandaşlarını dinlediniz. Ne diyorlar; ‘Bir eserleri var mı?’ Git Marmaray’dan geçiver, hiç mi Avrasya’dan geçmedin, Avrasya’dan geçiver. Ya bu otobanlar. Bunları kim yaptı? Biz yaptık. Ankara’daki havalimanını da biz yaptık. Bunlar saymakla bitmez. Nisibi Köprüsü. Bunlar doğuya falan gitmez, salon sosyetesi olduğu için oralara kadar uzanamazlar. İstanbul - İzmir otobanını biz yapmadık mı, 3 saat 15 dakikaya burayı biz düşürmedik mi? Senin hastane hayatını biliriz biz. SGK başındayken orayı nasıl çökerttiğini biliriz. Biz şu anda bu hastaneleri yaparken bu hastanelerin niçin yapıldığını soruyor. Senin SGK’nın başında olduğun dönemde serum yoktu.”

Müsilaj, proje düşmanı Ekrem’in eseri

Marmara’daki deniz salyasına da değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Müsilaj sorununa da bu anlayışla bakıyoruz. Haliç’i nasıl temizlediysek inşallah müsilaj belasından kısa zamanda Marmara’mızı, İstanbul’umuzu temizleyeceğiz. Meseleyi ilk andan itibaren takip ettik. Marmara Denizi’nin tamamını Koruma Alanı ilan ederek, atık su arıtma sistemlerimizi en ileri teknolojiye taşıyarak Marmara’yı temizleyeceğiz. Arıtma tesisi inşaatımızı törenle durduran, metroların inşaatını toprakla kapatan, Küçükçekmece’nin derelerini bakterilere teslim eden her yerinden basiretsizlik akan bir zihniyetin emrine bu ülkeyi teslim edemeyiz.”

‘Kanal’a engel olamayacaklar

Projeler hakkında da bilgiler veren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: “Kanal İstanbul’un inşasına da başlıyoruz. Planlama sahasının yarıdan fazlası yeşil alanlardan oluşan bu proje İstanbul’un ve ülkemizin iftiharı olacaktır. Depremi tetikleyeceğinden nice zırva ile engellemeye çalışanlar önce bu şehre karşı asgari görevlerini yerine getirsinler. Salda Gölü’ndeki su kalitesini de düzenli izliyoruz. Bazıları Norveç’e bakmaktan kendi ülkesinde olup bitenleri göremiyor. Millet bahçeleri bile başlı başına bir çevre devrimidir. Eserlerimize engel olamadılar ve ısrarla söylüyorum olamayacaklar.”