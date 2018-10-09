Onlardaki hareketlenme ve şişmeler hastalığın ilk habercileri



Lenf bezleri bütün vücuda yayılmıştır. Genellikle şişmiş bezeler (düğümler), bölgesel bir enfeksiyonun sonucu oluşurlar. Daha çok koltuk altı, boyun ve kasık bölgelerinde şişen bezeler, beyaz kan hücreleri ve vücudu hastalıklara karşı koruyan antikorları içeren bir sıvıyla dolar.

Bezeler (düğümler), lenf bezlerinde beyaz kan hücresi dediğimiz lenfositlerin göllenmesiyle oluşur. Deri ve solunum sisteminin bazı basit enfeksiyonları bile beze yapabilir. Mesela bademcikler ve apandis öncelikle lenfatik hücrelerden oluştukları için kolaylıkla şişebilirler. Lenf bezleri vücudun herhangi bir bölgesinin tahriş olması veya kesilmesi sonucu enfeksiyon kapmasıyla da şişebilirler. Mesela koltuk altınızda beze şişmişse, o bölgeye en yakın olan kollarınızı ve ellerinizi kontrol edin.

Eğer herhangi bir kesik veya tahriş olmuş yer varsa, o bölgeyi ılık su ve antiseptik ile silin. Ancak beze iyileşmiyor ve daha da şişerek ateşli bir hal alıyorsa hekime gidin. Çünkü bu durum ciddi kan zehirlenmelerine de sebep olabilir. Kasıklardaki bezelerse bacak ve ayaklarınızdaki rahatsızlıkların habercisidir. Bu yüzden herhangi bir enfeksiyon veya yara olup olmadığını kontrol edin. Özellikle şeker hastaları bu çeşit enfeksiyonlara yatkındırlar.

Bazı bakteriyel hastalıkların etkisiyle vücuddaki bezeler daha da yaygın hale gelebilir. Bunun sebebi, vücuttaki bakterilere karşı savaş veren beyaz kan hücrelerinin sayısı artmasıdır. Ayrıca eklem yerlerinde oluşan bezeler de büyük ihtimalle eklem romatizmasının işaretidir. Bu yüzden, sağlıklı bir beden için kadınların göğüslerini herhangi bir kist olup olmadığını kontrol etmeli. Benzer şekilde koltukaltı ve kasıklarınızı da kontrol etmeniz faydalı olur.

İhmale gelmez!

Her büyüyen lenf bezi karşısında endişeye kapılmanıza gerek yok. Dişiniz apse yaptığında çene altınızdaki bezeler şişer. Apse geçince iner. Soğuk algınlığıyla şişen bademcikleriniz bir süre sonra kendliklerinden ortadan kaybolur.

Ancak hassas ve şişkin bezeler, nadiren de olsa, kanserin habercisidir. Kanserli tümörler, mesela koltukaltı, göğüs lenf bezlerine de yayılarak, şişmelerine sebep olurlar.

Fark ettiğinizde ağrı olmasa bile ihmal etmeden hekime gidin. Bazı delikanlılarda oyundaki lenf bezleri zamanla ağrısız olarak şişer. Hastalık ilerledikçe diğer lenf bezleri grupları da şişerek solunum darlığı, karaciğer ve dalağın şişmesine sebep olur. Erken teşhis edilirse tedavi şansı yüksektir. Onun için vücudunuzun herhangi bir bölgesinde şüpheli bir şişkinlik olursa, ağrısız dahi olsa takibe alın.

Neler olabilir?

● Kulak enfeksiyonları: Orta ve dış kulaktaki enfeksiyonlar, lenf bezlerinin şişmesine ve ateşlenmeye sebep olur.

● Alman Kızamığı: Boyunun arka bölgesinde şişen bezeler, kırmızı isilik gibi görünen “Alman kızamığı”nın habercisi olabilir. Bu çocuklar için ciddi bir hastalık olmasa da, hamile kadınların geçirmesi oldukça tehlikelidir.

● Fıtık: Kasıklarda üzerine basıldığında kaybolan yumuşak şişkinlikler genellikle doğuştan gelen bir rahatsızlıktır.

● Kabakulak: Hemen hemen her çocuğun geçirdiği kabakulak hastalığı, tükürük bezlerinin şişmesiyle oluşur.

● Toxoplazma: Bezelerin şişmesiyle görülen bu hastalığa kedi, köpek gibi hayvanların dışkısından insanlara bulaşan bir mikrop sebep olur. Diğer belirtileri yüksek ateş ve halsizliktir.