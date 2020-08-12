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Dünya

Onlarca uçak dolusu mühimmat taşındı! Hafter için yığınak yaptılar

Libya'da meşru hükümete karşı ayaklanan darbeci Hafter'e yapılan yardımların ardı arkası kesilmiyor. Sudan'dan Cancavid milislerine ait silahlı 70 araç Sirte şehrine gitmesinin ardından Rusya da desteğini sürdürüyor. Hafter'e destek amacıyla son bir ayda paralı savaşçı ve silah taşıyan en az 110 kargo uçuşu gözlemlendiği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 09:25:00 -
Onlarca uçak dolusu mühimmat taşındı! Hafter için yığınak yaptılar

Libya'da meşru hükümete karşı ülkede isyan başlatan ve hatta Türkiye'ye karşı da cihat ilan eden darbeci Hafter'e askeri mühimmat ve paralı asker desteği yağıyor.

Hafter'e Rusya'nın sağladığı "hava köprüsü" desteği sebebiyle askeri seçenek ihtimalinin hâlâ canlılığını korurken, Sirte ve Cufra hava üslerine inen Rus uçaklarının sayısı ve bu uçaklarla taşınan silahlar, milislerin ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin büyük bir çatışmaya hazırlandığına işaret ediyor.

Rusya'dan askeri yığınak

Öte yandan 6 Ağustos'ta açıklamada bulunan Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, son bir ay içinde söz konusu havaalanları ve üslere, Hafter'e paralı savaşçı ve silah taşıyan en az 110 kargo uçuşu gözlemlediklerini aktarmıştı.

Cumartesi günü iki Rus İlyuşin kargo uçağı Sirte ve Cufra üslerine, pazar günü de Suriye'nin Lâzkiye şehrinden farklı saatlerde kalkan iki İlyuşin-76 uçağı ülkenin doğusundaki Beyda Havaalanı'na iniş yapmıştı.

BAE, Cancavid milislerini göndermişti

Hafter'e Rusya'nın desteği sürerken, darbeci generale destek veren ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emîrlikleri (BAE) de finanse ettiği Cancavid milislerini  Sudan'dan milislerin kontrolündeki bölgeye gönderdi. Cancavid milislerine ait 70 araçlık konvoyun, Briga bölgesini geçerek Sirte'ye ulaştığı bildirildi.

Mısır S-300 yerleştirdi

Darbeci generalin bir başka destekçisi Mısır yönetiminin ise, ülkenin hidrokarbon kaynaklarının yüzde 60'ından fazlasına ev sahipliği yapan 'Petrol Hilali' bölgesindeki Ras Lanuf şehrine de S-300 hava savunma sistemi kurulduğu iddia edildi.

Mısırlı yetkililere yakın Twitter hesapları, sosyal medyada paylaşılan ve S-300’lere ait birçok materyalin Ras Lanuf petrol limanı yakınında bulunduğunu gösteren ve iddiaları doğrulayan fotoğraflar paylaşıldı. Söz konusu füzeleri Kahire'nin konuşlandırdığı öğrenildi.

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Yorumlar

Suleyman Sah'in Turbesini ve koruyan askeleri cok basarili bir sekilde gacirip Turkiye'ye getirmistik?

Insallah benzeri bir durum olmaz. Biri Kusadasinin 10 km aciginda Esek adasi dahil 18 tane Ada'yi Yunan isgal ederken sadece protesto ile yetindigimiz icin acaba bazan KURUS SIKI mi atiyoruz diye dusunmuyor degilim. Hani diyorum orda burda ugrasacagimza ONCE SU ADALARIMIZI bir geri alsak. Bakin yeni ortaya cikti, 12 Ada bile hukuken bizim hakkimizmis, hani Reis Dunya Lideri ya, once bu Adalari halletse ya!
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