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Onlarca Müslüman’ı katleden terörist hapishane şartlarından şikayetçiymiş!

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerinde 50 masum insanı katleden, 50'sini de yaralayan terörist Brenton Tarrant, cezaevindeki haklarının ihlal edildiğini öne sürerek şikayette bulundu.

31 Mart 2019 Pazar 08:34
Onlarca Müslüman’ı katleden terörist hapishane şartlarından şikayetçiymiş!

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood camilerinde 50 masum insanı katleden, 50'sini de yaralayan terörist Brenton Tarrant, cezaevindeki haklarının ihlal edildiğini öne sürerek şikayette bulundu.

 Yeni Zelanda Stuff'ta yer alan habere göre, maksimum güvenlikli Auckland Hapishanesi'ndeki hücresinde mahkemeye çıkacağı günü bekleyen terörist Brenton Tarrant'ın, hapishanedeki haklarının verilmediği gerekçesiyle Ceza İnfaz Kurumuna (Department of Corrections) resmen başvuruda bulunduğu bildirildi.

 Al Nur ve Linwood camilerine cuma namazı esnasında otomatik silahlarla saldırıda bulunan ve yaptığı katliamı sosyal medyadan canlı yayınlayan terörist teröristin Ceza İnfaz Kurumuna yaptığı başvuruda, televizyon izleme, telefonda konuşma ve ziyaretçi kabul etmesine izin verilmemesinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

 Hukukçular ve Ceza İnfaz Kurumu: "Terörist olağan haklara sahip değil"

 Ceza İnfaz Kurumu ve hukukçular, Christchurch'teki iki camide aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bunduğu 50 masum insanı katleden, 50'sini de yaralayan teröristin, mevcut yasalara göre normal mahkumlara sağlanan haklara sahip olmadığını açıkladı.

 Kurumdan ismi açıklanmayan bir sözcü, "Terörist, sürekli tecrit ve gözetim altında. Olağan asgari haklara sahip değil. Bu yüzden telefon görüşmesine ve ziyaretçilere izin verilmiyor." ifadelerini kullandı.

 Öte yandan, Radyo Yeni Zelanda'ya konuşan avukat Michael Bott, teröristin telefon görüşmesine ve ziyaretçi kabul etmesine getirilen yasağının mevcut yasalara göre doğru bir karar olduğunu söyledi.

 Ziyarete izin verilmesi durumunda teröristle aynı görüşteki kişilerin benzer bir eylemi tekrarlayabileceği veya delilleri yok edebileceği riskinin bulunduğunu vurgulayan Bott, "Bu yüzden, Ceza İnfaz Kurumunun bu davada tereddüt etmesinin haklı nedenleri var." ifadelerini kullandı.

 Ceza infaz kurumu yasaları kararı destekliyor

 Adalet Bakanlığı bünyesindeki Ceza İnfaz Kurumu yasalarında, "Gözaltında olan herkesin, egzersiz yapma, yatak, uygun bir diyet veya yemek, haftada bir özel ziyaretçi, avukat, tıbbi tedavi ve sağlık hizmetleri, posta ve telefonda görüşme hakkı var." hükmü bulunuyor.

Ancak yasanın istisna hükümlerine göre, bu tür haklar koruyucu gözetim altında olanlara, sağlık ve güvenlik nedenleri de dahil olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı verilmeyebiliyor.

Terörist tek kişilik hücrede tutuluyor

Christchurch'teki gerçekleştirdiği kanlı terör eylemin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklu yargılanmasına karar verilen ve askeri uçakla ülkenin en yüksek güvenlikli Auckland Hapishanesine nakledilen terörist, tek kişilik hücrede tutuluyor.

İki kapılı hücrenin ön kapsı gardiyanların girişi için kullanılıyor, arka kapısı ise hücrenin alanı kadar büyüklükteki duvar ve zemini betondan oluşan dışardaki alana açılıyor.

Günde bir saat bu alana çıkmasına izin teröristin, Christchurch kentinde 5 Nisan'da yapılacak duruşmaya video bağlantısıyla katılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 08:40
  1. 50 Müslümanı katleden
  2. 50'sini de yaralayan terörist Tarrant
  3. hapishane şartlarından şikayet ediyor

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