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Dünya

Onlarca kişi etkilendi! İdilb’de mülteci kampında yangın çıktı

İdlib’de bir mülteci kampında bir çadırda çıkan yangın kısa sürede diğer çadırlara da sıçradı. Yangın sonucu 7 çadır kullanılamaz hale gelirken, 50 kişinin de sokakta kaldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 14:04:00 -
Onlarca kişi etkilendi! İdilb’de mülteci kampında yangın çıktı

Suriye’de İdlib'in batısında Kafar Takharim köyündeki bir mülteci kampında çıkan yangında 7 çadır kullanılamaz hale geldi.

Ölen veya yaralanan olmadı

İdlib'in batısında bulunan Kafar Takharim köyündeki bir mülteci kampında yüksek hava sıcaklığı nedeniyle naylon karışımı bir malzemeden yapılan çadırda yangın çıktı. Alevler kısa sürede diğer çadırlara sıçradı. Yangına sivil savunma ekipleri müdahale etti. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, en az 7 çadırın kullanılamaz hale geldiği ve aralarında çocukların da bulunduğu 50 kişinin sokakta kaldığı bildirildi.

Çadırları kendileri yapmış

Sivil savunma ekibinden yapılan açıklamada, yanan çadırların zor durumdaki siviller tarafından kendi çabalarıyla yapıldığı belirtildi.

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