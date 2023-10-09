Onlarca İsrail askeri esir düştü! Hamas, Mossad balonunu patlattı

TAHSİN HAN

Tüm dünya gibi İsrail de Kassam Tugayları’nın önceki gün başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun şokunu yaşarken, siyonistlerin istihbarat biriminin tam bir balon olduğu ortaya çıktı. On yıllardır birçok bölgede saldırılar düzenleyip, Suriye ve İranlı isimleri katleden İsrail istihbaratı, açık hava hapishanesine çevirdiği ve her yerden ablukaya aldığı Gazze’deki hazırlıktan bihabermiş... Oluşturulan algıyla herkes tarafından “en iyi istihbarat” olarak lanse edilen ve “uçan kuştan bile haberleri var” denilen İsrail istihbaratının aslında burnunun dibini göremediği gerçeği Hamas’ın önceki günkü operasyonuyla ortaya çıkmış oldu. Tüm dünya gibi siyonistler de şoke yaşarken aylarca yapılan hazırlıkların ve Gazze’ye getirilen binlerce uzun menzilli füze ve roketin nasıl, İsrail’in gözetimindeki bölgeye sokulduğu tartışma konusu oldu. Batılı uzmanlar gibi İsrailli uzmanlar da Mossad’ın başarısızlığı diyerek İsrail istihbaratını sert dille eleştirirken, Hamas’ın tüm imkansızlıklar ve gözetlemeye rağmen nasıl böylesine bir hazırlık yapabildiği de herkes tarafından merak ediliyor.

MOSSAD duvara tosladı

İngiliz kanalı BBC yaptığı haberde, Mossad’ın Hamas duvarına tosladığını belirtirken, İsrailli yetkililerin soruşturma başlatıldığını ve bunun yıllar sürebileceğini belirttiğini ifade etti.

Böyle büyük ve sürpriz saldırı için uzun hazırlık süreci gerektiğini belirten uzmanlar, iç istihbarat kurumu Shin Bet, dış istihbarattan sorumlu Mossad ve İsrail ordusunun bunu öngörememesini büyük zaafiyet göstergesi olduğunu belirtiyor. Haberde; “Gazze’yi kontrol eden Hamas’ın İsrail’e düzenlediği kapsamlı saldırı, bölgenin en güçlü istihbarat altyapısına sahip ülkedeki kurumların nasıl böyle bir zafiyet gösterdiği sorularını da beraberinde getirdi. Kassam Tugayları, çok sayıda İsrailliyi de esir alarak Gazze’ye geri götürdü ve bunları videolarla kayıt altına aldı” denildi.

Michigan Üniversitesi Ford School’da görev yapan eski Beyaz Saray terörle mücadele yetkilisi Javed Ali, saldırıyı “kapsamı, karmaşıklığı ve etkisi bakımından çarpıcı” olarak nitelendirdi. İsrailli yorumcular da 50 yıl önce 6 Ekim 1973’teki Yom Kippur savaşında yaşanan istihbarat sorunlarına atıfta bulunarak geçen zamanda eksikliklerin giderilemediğine dikkat çekti. İsrailli askeri uzmanlar, tüm istihbarat birimlerinin tamamen yenilenmesi gerektiğini ve yetkililerden hesap sorulması gerektiğini belirtti.

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