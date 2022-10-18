Onlarca Hazine taşınmazında fırsat ihaleler düzenlenecek
Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ulus Emlak Müdürlüğü tarafından Hazineye ait onlarca taşınmazın irtifak hakkı, satılması ve kiralanması amacıyla ihale düzenlenecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre özellikleri ilanla duyurulan Hazineye ait taşınmaz kurulacak komisyonlar huzurunda ; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı sırasıyla satılacak ve kiralanacak. İrtifak hakkı verilecek taşınmazlar da aynı kanunun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulu ile ihalesi yapılacak. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu.)
İhaleye katılacak isteklilerin ;( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.)
Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirin uygulanacak olup, talep üzerine ihale bedelinin 1/4’ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.
İrtifak hakkı bedeli peşin ödenebileceği gibi, ön izin istenilmesi halinde ihale bedelinin %20 si peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden ; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.
Hazine taşınmazlarının satış ve irtifak ihalesi işlemlerinde ihale bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL’yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde taşınmazın ilgili olduğu Müdürlükde görülebilir.
Kiralanacak taşınmazlarda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4’ü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; kati teminat,karar pulu bedeli ve damga vergisi alınacaktır.
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