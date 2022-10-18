Onlarca Hazine taşınmazında fırsat ihaleler düzenlenecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre özellikleri ilanla duyurulan Hazineye ait taşınmaz kurulacak komisyonlar huzurunda ; 2886 sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı sırasıyla satılacak ve kiralanacak. İrtifak hakkı verilecek taşınmazlar da aynı kanunun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulu ile ihalesi yapılacak. ADRES: İzmir-1 Cadde No:35 Kızılay/Çankaya/ANKARA adresindeki (Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İhale Salonu.)

İhaleye katılacak isteklilerin ;( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir.)

Satılacak taşınmazların ihale bedeli peşin ödenmesi halinde %20 indirin uygulanacak olup, talep üzerine ihale bedelinin 1/4’ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

İrtifak hakkı bedeli peşin ödenebileceği gibi, ön izin istenilmesi halinde ihale bedelinin %20 si peşin olarak tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden ; Kati Teminat, Damga Vergisi ve Karar Pulu Bedeli alınacaktır.

Hazine taşınmazlarının satış ve irtifak ihalesi işlemlerinde ihale bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 milyon TL’yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

Taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde taşınmazın ilgili olduğu Müdürlükde görülebilir.

Kiralanacak taşınmazlarda ihale bedeli peşin ödeneceği gibi 1/4’ü peşin geri kalan kısım üçer aylık dönemler halinde üç taksitte tahsil edilecektir. Ayrıca ihale bedeli üzerinden; kati teminat,karar pulu bedeli ve damga vergisi alınacaktır.

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