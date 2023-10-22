Onlarca can taşıyor umrunda değil! İETT şoföründen akılalmaz aymazlık

Hemen hemen her gün kazalarıyla gündeme gelen İETT yeni bir skandala daha imza attı.

Ümraniye'deki seyir halindeki otobüsün şoförü telefonla oynadı.

Olay, 20 Ekim Cuma günü, saat 09.00 sıralarında Ümraniye- Kadıköy seferini yapan İETT otobüsünde yaşandı.

İddiaya göre; 14B hatlı Adem Yavuz Mahallesi - Kadıköy seferini yapan otobüs şoförü, seyir halindeyken yol boyunca cep telefonuyla oynadı.

Trafik kurallarını hiçe sayan şoför, hem otobüsteki yolcular hem de trafikteki diğer araçlar için tehlike oluşturdu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir eliyle direksiyonu kontrol eden, diğer eliyle telefonla oynayan şoför, otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.