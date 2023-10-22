Onlarca can taşıyor umrunda değil! İETT şoföründen akılalmaz aymazlık
İstanbul'da sorumsuz bir İETT şoförü seyir halindeyken bir eliyle direksiyonu kontrol ederken, diğer eliyle telefonla oynadı. Şoförün tehlike saçan hareketlerini yolcu kaydetti.
Hemen hemen her gün kazalarıyla gündeme gelen İETT yeni bir skandala daha imza attı.
Ümraniye'deki seyir halindeki otobüsün şoförü telefonla oynadı.
Olay, 20 Ekim Cuma günü, saat 09.00 sıralarında Ümraniye- Kadıköy seferini yapan İETT otobüsünde yaşandı.
İddiaya göre; 14B hatlı Adem Yavuz Mahallesi - Kadıköy seferini yapan otobüs şoförü, seyir halindeyken yol boyunca cep telefonuyla oynadı.
Trafik kurallarını hiçe sayan şoför, hem otobüsteki yolcular hem de trafikteki diğer araçlar için tehlike oluşturdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Bir eliyle direksiyonu kontrol eden, diğer eliyle telefonla oynayan şoför, otobüsteki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
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