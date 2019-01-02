Onlara iyilik etmiyorsunuz! Böyle giydirmeyin, kendi giyiminizi de abartmayın

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, kalın şeyler yerine, incelerin kat kat giyilmesini tavsiye ediyor. Ayrıca soğuk havadan korunmak için mandalina, portakal, elma ve ayva gibi meyveleri yemekte fayda var.

Kar yağışlı soğuk hava dalgasında, özellikle enfeksiyon hastalıklarından korunmak için çok dikkatli olunmalı..

Çocukların, 65 yaş üstü yaşlıların ve bağışıklık sistemini baskılayan birtakım tedavi gören hastaların çok dikkatli olması gerekmekte.. Soğuk havadan korunmak için kalın giysiler giymek yerine, terlediğimiz zaman teri üzerimizde soğutmayacak biçimde daha ince giysilerle en az üç kat giyinmek, sağlık açısından daha faydalı.. Naylon sentetik kıyafetlerden aman uzak durun. Isındığınızı zannedersiniz ama, bunlar terletir ve soğuktan beter yapar.

Ciğerlere temiz hava

Hava kirliliğinden korunmak, soğuk havanın üst solunum yolları ya da akciğerlere yapacağı tahriş edici etkiyi azaltmak için ise ağzı burnu kapatacak ama soluk almayı önlemeyecek dokuda atkı kullanmak iyidir.

Bunların yanında vitamin destekleriyle koruyucu bir takım ilaçların alınması yanıltıcı propagandadır.

Vitaminler, koruyucu iddia edilen ilaçların soğuğa karşı önleyici hiçbir rolü yoktur. Sadece sizi ilaç sanayicileri hesabına kış günü soyar!

Buna karşılık tarhana başta olmak üzere çorbalarımız sebze, çay ve diğer sıcak içeceklerin tahriş edici etkisinin olmaması, onların hastalıklara karşı bünyeyi korumasını geleneksel en önemli tedbirlerimizdir.

Güçlendiren besinler

Çocuklar ve bebeklerin de soğuk havadan korunmak için C vitamini açısından oldukça zengin olan mandalina, portakal, elma ve ayva gibi meyveleri yemesi gerek.

Ateş yükselmesi, burun akması ya da boğaz yanması gibi enfeksiyon belirtilerinde en kısa zamanda hekime başvurmalısınız.

Soğuk algınlığından korumak için çocukların da gereğinden fazla giydirilmesi mahzurlu.

Hastalığa yakalanmanın en önemli sebeplerinden biri sıcak, soğuk farkıdır.

Havalar soğumaya başlayınca insanlar üşümemek için evlerini çok sıcak hale getiriyorlar.

Oysa evlerimiz yazın bile bu kadar sıcak olmuyor. Bu ortamdan dışarı çıkıldığında vücudun buna adapte olması zor oluyor ve üst solunum yolu enfeksiyonu oluşuyor.

Bir diğer sebep de kışın dış mekanlardan çok kapalı ortamlarda vakit geçirilmesi. Bu da enfeksiyonların kişiden kişiye yayılmasına yol açıyor. Aksıran tıksıranların arasında AVM'lerde gezenlerin bir iki gün sonra aksırıp tıksırmaya başlaması kaçınılmaz!

Vücut ısısını korumak önemli

Hastalıklardan korunmak için giyimin, özellikle de insanların sıcak ve soğuk ortamda kendi vücutlarının dengesini koruması çok daha önemli..

Bizim halkımızda yaygın olarak kışın pantolonun içine yün içlik ya da üstümüze kalın atletler giyme adeti var.

Halbuki bu sağlıklı değil, sıcak ortamlarda da bunlar içinizde duruyor.

Onların yerine ince gömlek ya da tişört giyip üzerine yelek giymek, daha soğuk dış ortamda da hırka, kaban giymek daha doğru bir yöntem.

Yani ısıya göre giyimin ayarlanması gerekiyor. Ayrıca çevremizde görüyoruz özellikle anneler, 'çocuğum üşür' diye sıkı sıkı giydiriyorlar.

Oysa çocukların üşümesi erişkinlerden biraz daha azdır.

Pek çok anne kendisi giyinmez ama çocuğunu sımsıkı atkılarla, başlıklarla sarıp üşümesini engellemeye çalışır. Bu bir koruma değil, hastalık için zemin hazırlamaktır.

Çünkü çocuk terliyor, terin üzerinde soğuması ve bunun tekrarı sağlıksız bir duruma sebep oluyor.

Ihlamur gibi bitki çaylarının içilmesi soğuk algınlığında faydalı.

İnsan kendi vücudunun ihtiyaçlarını anlayabilir. Biraz kırgınlık olunca istirahat etmek, ıhlamur gibi sıvı alınımı ılık içeceklerle artırmakta fayda var.

Ancak hastalığın süresi uzar, öksürük artıp, ateş yükselirse bir hekime başvurmak gerekiyor.