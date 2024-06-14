Onlar karnelerini alamadılar! İsrail sevinçlerini de ellerinden aldı

İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'de resmi olarak eğitim öğretim yılı önceki gün tatile girdi. Savaşın gölgesinde okula gidemeyen çocuklar, karne de alamadı. İşgalcilerin saldırılarından dolayı okullarının yerle bir olduğunu belirten Han Yunus'taki El Akkad Eğitim Kurumları'nda lise okuyan öğrenci Mediha Ali, “Dünyanın her yerinde özgürce eğitim alan çocuklar gibi olmak bizim de hakkımız. Okulumda eğitim almak, sınıfımızdaki sıralarda oturmak, arkadaşlarımla ders aralarında sohbet etmeyi çok özledim" dedi.

KOCA BİR HÜZÜN

Gazze'deki savaşın şiddetine dikkat çeken Ali, "Savaşın şiddeti o kadar büyük ki, bizim hem canlarımızı hem de anılarımızı söküp aldı. Sınıf arkadaşlarımın çoğu şehit oldu. 9 aydır eğitim alamıyoruz her yer yıkıldığı için uzun zaman da eğitim alamayacağız. Savaş olmasaydı biz de karne alacaktık. Biz de diğer çocuklar gibi karne sevincini yaşayabilirdik ama işgalciler bizden hem sevdiklerimizi hem de sevinçlerimizi aldı. Şehit olan sevdiklerimizin ardından koca bir hüzün kaldı geriye” ifadelerini kullandı.

ANILARIMIZ DA YIKILDI

7 Ekimden bu yana Gazze’de birçok okul, eğitim kurumu ve üniversitelerin yıkıldığını ifade eden Öğretmen Fatıma El-Kuveys ise, "İşgalcilerin saldırıları sonucu öğretmen arkadaşlarımdan ve öğrencilerimden çok fazla kişi şehit oldu. Bu sadece normal bir yıkıntı değil bizim yaşadığımız anılar da üstümüze yıkıldı. Geçen sene çocuklarımla birlikte karne günümüzü çok güzel geçirmiştik, karneleri dağıttıktan sonra onları deniz kenarına götürmüştüm, unutamayacakları bir an yaşamışlardı. Fakat şimdi her biriyle tek tek ilgilendiğim evlatlarımın ruhu cennete gitti” şeklinde konuştu.

VAZGEÇMEK YOK

Öğretmen Duaa El-Amoud ise şunları söyledi: “Yaşadığımız saldırıların boyutu çok büyük olduğu için eğitim hayatı burada tamamen durdu, İşgalciler buradaki eğitim sistemini tamamen çökmesi için okulları, öğretmenleri ve öğrencileri direkt hedef alıyor. Ne kadar bizi yıldırmaya çalışsalar da biz direnişimizden vazgeçmeyeceğiz."

ÖNE ÇIKAN VİDEO