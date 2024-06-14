  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye duyurdu: Goodyear İzmit fabrikasında şalterler indi, üretimi durdurdu!

Rusya 6 ülkeye vizeleri kaldırıyor!

Ali Koç'un uykularını fena kaçıracak! Satışa çıktı!

Koç ve Sabancı Holding ünlü zincir marketi satın almak için birbirine girmiş! Böylesi görülmedi

DEM'in ortağı İmamoğlu'na şehitler derneğinden 'onursal üyelik' belgesi!

Bakan Tekin müjdeyi duyurdu! Öğretmen atama tarihleri belli oldu

İran'dan getirip Türkiye'ye sokmak istediler! Midelerinde yakalandı... Röntgen görüntüsü şoke etti!

Türkiye'den hiç hesapta olmayan ülkeyle ortak İHA hamlesi! Çok büyük sürpriz çok

İsrail'e komşudan füze saldırısı! Ölü işgalci askerler var

İspanyollar 'Türkiye de işin içinde' diyerek duyurdu: Doları bitirecekler
Gündem Onlar karnelerini alamadılar! İsrail sevinçlerini de ellerinden aldı
Gündem

Onlar karnelerini alamadılar! İsrail sevinçlerini de ellerinden aldı

Yeniakit Publisher
2024-06-14 07:03:00 -
Onlar karnelerini alamadılar! İsrail sevinçlerini de ellerinden aldı

Gazze’de önceki gün karne günüydü. Ancak okula gidemeyen Filistinli öğrenciler karne de alamadı. Lise öğrencisi Mediha Ali, “Savaş olmasa karne alacaktık. İşgalciler hem sevdiklerimizi hem sevinçlerimizi aldı” dedi. Öğretmen Fatıma El-Kuveys için ise karne anılarda kalmış: Geçen sene karne günümüzü çok güzel geçirmiştik. Karneleri dağıttıktan sonra öğrencilerimizi deniz kenarına götürmüştüm, unutamayacakları bir an yaşamışlardı.

İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'de resmi olarak eğitim öğretim yılı önceki gün tatile girdi. Savaşın gölgesinde okula gidemeyen çocuklar, karne de alamadı. İşgalcilerin saldırılarından dolayı okullarının yerle bir olduğunu belirten Han Yunus'taki El Akkad Eğitim Kurumları'nda lise okuyan öğrenci Mediha Ali, “Dünyanın her yerinde özgürce eğitim alan çocuklar gibi olmak bizim de hakkımız. Okulumda eğitim almak, sınıfımızdaki sıralarda oturmak, arkadaşlarımla ders aralarında sohbet etmeyi çok özledim" dedi.

 

KOCA BİR HÜZÜN

Gazze'deki savaşın şiddetine dikkat çeken Ali, "Savaşın şiddeti o kadar büyük ki, bizim hem canlarımızı hem de anılarımızı söküp aldı. Sınıf arkadaşlarımın çoğu şehit oldu. 9 aydır eğitim alamıyoruz her yer yıkıldığı için uzun zaman da eğitim alamayacağız. Savaş olmasaydı biz de karne alacaktık. Biz de diğer çocuklar gibi karne sevincini yaşayabilirdik ama işgalciler bizden hem sevdiklerimizi hem de sevinçlerimizi aldı. Şehit olan sevdiklerimizin ardından koca bir hüzün kaldı geriye” ifadelerini kullandı.

ANILARIMIZ DA YIKILDI

7 Ekimden bu yana Gazze’de birçok okul, eğitim kurumu ve üniversitelerin yıkıldığını ifade eden Öğretmen Fatıma El-Kuveys ise, "İşgalcilerin saldırıları sonucu öğretmen arkadaşlarımdan ve öğrencilerimden çok fazla kişi şehit oldu. Bu sadece normal bir yıkıntı değil bizim yaşadığımız anılar da üstümüze yıkıldı. Geçen sene çocuklarımla birlikte karne günümüzü çok güzel geçirmiştik, karneleri dağıttıktan sonra onları deniz kenarına götürmüştüm, unutamayacakları bir an yaşamışlardı. Fakat şimdi her biriyle tek tek ilgilendiğim evlatlarımın ruhu cennete gitti” şeklinde konuştu.

VAZGEÇMEK YOK

Öğretmen Duaa El-Amoud ise şunları söyledi: “Yaşadığımız saldırıların boyutu çok büyük olduğu için eğitim hayatı burada tamamen durdu, İşgalciler buradaki eğitim sistemini tamamen çökmesi için okulları, öğretmenleri ve öğrencileri direkt hedef alıyor. Ne kadar bizi yıldırmaya çalışsalar da biz direnişimizden vazgeçmeyeceğiz."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23