Mucizevi besinin hasadı Samsun’da başladı! Kemikleri beton gibi güçlendirip kolesterolü tepetaklak düşürüyor
Samsun’un Çarşamba ilçesinde hibe destekleriyle kurulan tesislerde üretilen istiridye mantarı, yüksek besin değerleriyle modern tıbbın ve mutfakların yeni gözdesi haline geldi. Uzmanların "kemikleri beton gibi güçlendiren doğal ilaç" olarak tanımladığı bu mantar, özellikle kolesterolü düşüren ve bağışıklığı çelikleyen yapısıyla vejetaryenler için kırmızı ete en güçlü alternatif olarak öne çıkıyor.