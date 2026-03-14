Sahur halayı ile Ramazan bir başka güzel
Elazığ'da bu yıl 23. kez düzenlenen "Geleneksel Sahur Halayı", gece saat 23:23'te Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir coşkuyla gerçekleşti.
Etkinliğe genci ve yaşlısıyla yoğun katılım sağlanırken yüzerlerce kişi aynı anda halay çekti. O anlar böyle görüntülendi.
Elazığ'da her yıl Ramazan ayının son haftasında düzenlenen geleneksel sahur halayının 23'üncüsü, gece saat 23:23'te Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti.
Bu yıl da yüzlerce vatandaşın akın ettiği etkinlikte meydan tıklım tıklım doldu. Genci ve yaşlısıyla her kesimden vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği sahur halayında o özel anlar, havadan görüntülendi.
Üniversite Mahallesi Muhtarı Hakan Ergün ve ekibinin öncülüğünde düzenlenen organizasyonda yüzlerce kişi aynı anda halay çekerken, ortaya renkli görüntüler çıktı.
AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu da meydana gelerek vatandaşlarla halay çekti. Meşaleler eşliğinde çekilen halayı vatandaşlar cep telefonu kamerası ile kayda aldı.
Programa katılımın her geçen yıl artmasından duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Selmanoğlu, Ramazan'ın son haftasında hemşehrileriyle bir arada olmanın ayrı bir anlamı olduğunu vurguladı.
Selmanoğlu "Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yaşadığımız Ramazan ayının artık son haftasına geliyoruz.
Bu geleneksel 23:23 sahur halayında hemşerilerimizle bir aradaydık. Soğuk bir hava ama hemşerilerimizin sıcak samimiyeti bu havayı ısıtıyor.
Biz Ramazan ayı boyunca hemşerilerimizle sürekli bir arada olduk. İnşallah son haftayı da aynı duyguyla geçireceğiz. Rabbim her birimizi sağlık, sıhhat ve afiyet içinde bayrama eriştirsin İnşallah, diyorum" dedi.
