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Gündem Önerilerini sıraladı! Yılmaz Özdil, Bay Kemal'i fena tiye aldı
Gündem

Önerilerini sıraladı! Yılmaz Özdil, Bay Kemal'i fena tiye aldı

Yeniakit Publisher
2023-06-03 13:36:00 -
Önerilerini sıraladı! Yılmaz Özdil, Bay Kemal'i fena tiye aldı

Gazeteci Yılmaz Özdil, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, CHP listelerinden milletvekili olan kişileri eleştirerek "Bir bakanlık da Kılıçdaroğlu’na verilmeli." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Yılmaz Özdil, 14 Mayıs'ta yapılan Milletvekili seçimlerinde, CHP listelerinden aday olarak milletvekili seçilen isimleri eleştirdi.

CHP listelerinden milletvekili olan isimler içinde Deva Partisi'ne 14, Gelecek Partisi'ne 11, Saadet Partisi'ne 10, Demokrat Parti'ye 3 milletvekili verilmişti.

Yılmaz Özdil, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yeni Chp’de Akp’den fazla Akpli olduğuna göre, en az bir bakanlık da Kılıçdaroğlu’na verilmeli."
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Özdil, önceki gün yaptığı paylaşımda ise "Bence, kazanacak aday yalanıyla topluma dayatan aparat gazeteciler MYK üyesi olsun, CHP’den kazanmaya devam etsinler!" ifadelerini kullanmıştı.

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