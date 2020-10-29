OnePlus'ın yeni akıllı telefonu Nord N10 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus, yaptığı duyuru ile orta segment yeni akıllı telefonu Nord N10 5G'yi kullanıcıların beğenisine sundu. Peki yeni telefon hangi özelliklerle geldi? İşte OnePlus Nord N10 5G'nin özellikleri ve fiyatı...

OnePlus Nord N10 5G, 6.49 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekranla geldi. Telefonun ön kısmında 16 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera, arka kısmında ise 64 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 2 Megapiksel makro kamera ve 2 Megapiksel monokrom kamera bulunuyor.

5G desteği ile görücüye çıkan telefon, gücünü Snapdragon 690 işlemcisinden alıyor. OnePlus Nord N10 5G, kullanıcılara 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Ancak kullanıcılar dilerlerse microSD kart desteği ile bu depolama alanını arttırabiliyor.

18W hızlı şarj destekli telefonun batarya kapasitesi ise 5.000 mAh olarak belirtildi.

OnePlus Nord N10 5G'nin fiyatı

OnePlus Nord N10 5G'nin satış fiyatı 329 pound olarak açıklandı. Ancak telefonun ülkemize gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.