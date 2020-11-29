OnePlus Nord DxOMark kamera testine girdi! İşte sonuç

Akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın yaklaşık 4 ay önce tanıttığı uygun fiyatlı orta segment akıllı telefonu OnePlus Nord, DxOMark kamera testine girdi. Test ile birlikte cihazın puanı da ortaya çıkmış oldu. Peki OnePlus Nord, DxOMark testinden kaç puan aldı?

Gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alan OnePlus Nord'un kamerası titizlikle incelendi.

DxOMark ekibi, 48 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera, 5 Megapiksel portre ve 2 Megapiksel makro kameraya sahip olan OnePlus Nord ile bazı çekimler gerçekleştirdi.

Cihaz, fotoğraf çekimiyle 117, video çekimiyle 92 puan almayı başardı. Cihazın odaklama konusunda başarılı olduğu ancak gece performansında sorunlar yaşadığı belirtildi.

Ayrıca OnePlus Nord, DxOMark tarafından yayınlanan en iyi kamera performansına sahip akıllı telefonlar listesinde iPhone Xs Max ve Samsung Galaxy Z Flip'i de geçmeyi başardı.