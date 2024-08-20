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Teknoloji Önemli bir aşama daha tamam! ANKA'dan müthiş bir başarı daha
Teknoloji

Önemli bir aşama daha tamam! ANKA'dan müthiş bir başarı daha

Yeniakit Publisher
2024-08-20 10:44:00 -
Önemli bir aşama daha tamam! ANKA'dan müthiş bir başarı daha

Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen ANKA III, iniş takımlarını havada kapatarak önemli bir aşamayı daha tamamladı.

Açıklama, TUSAŞ tarafından yapıldı. 28 Aralık 2023'te ilk uçuşunu gerçekleştiren ANKA III, havada iniş takımlarını kapatarak önemli bir aşamayı daha geride bıraktı.

"Türkiye'nin savunma sanayiinde fark oluşturacak"

Bu gurur verici adımın, ANKA III'ün üstün performansını bir kez daha kanıtladığının vurgulandığı açıkalamada, şu ifadelere yer verildi:

"Elde sensin, dilde sen; gönüldesin, baştasın! Ülkemizin savunma gücüne güç katacak yeni teknolojilere bir adım daha yaklaştırdı. ANKA III, gelişmiş teknoloji ve yenilikçi tasarımıyla gökyüzünde yükselmeye hazırlanırken, Türkiye'nin savunma sanayisinde fark yaratacak. Her geçen gün daha da güçlenen ANKA III, vatanımızın güvenliği için gün sayıyor."

ANKA III vatan savunması için gün sayıyor! Yeni gelişmeyi duyurdular
ANKA III vatan savunması için gün sayıyor! Yeni gelişmeyi duyurdular

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ANKA III vatan savunması için gün sayıyor! Yeni gelişmeyi duyurdular

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Yorumlar

Keremoviç

Gerçekten müthiş bir başarı Allah yapanlardan razı olsun insansız ve müthiş bir alet helal olsun

Toshiba

İşbirlikçi hain değilim ki karalar bağlayım. Müslüman Türk çocuğu olarak gurur duyarım. İftihar ederim. Allah nazarlardan korusun diye dua ederim.
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