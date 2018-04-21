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Önder Özen'den çarpıcı değerlendirme! 'Galatasaray önümüzdeki hafta sahaya dördüncü bile...'

Spor yorumcusu Önder Özen Süper Lig'deki son görünümü ve Alanyaspor Galatasaray maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

21 Nisan 2018 Cumartesi 01:32
Önder Özen'den çarpıcı değerlendirme! 'Galatasaray önümüzdeki hafta sahaya dördüncü bile...'

Yayıncı kuruluş beIN Sports yorumcusu Öndr Özen, Alanyaspor - Galatasaray maçı öncesi çarpıcı ifadeler kullandı. Önder Özen bu maçın Galatasaray için bir final olduğunu ifade etti.

"Galatasaray için ilginç durumlar var mesela kupadan elendi. Alanyaspor maçında puan kaybederse Şampiyonlar Ligi olmayabilir. Fenerbahçe ve Beşiktaş evinde oynuyor. Önümüzdeki hafta sahaya dördüncü bile çıkabilir. Averaj hesabıyla Fenerbahçe'ye bile geçilebilir. Sezonun finali gibi bir maç. Şampiyonluk yolunda tamam mı devam mı maçı"

'Fatih hoca ligdeki 17 teknik adamla değil önceki teknik direktör ile de yarışıyor'

"Bu maç aynı zamanda Fatih Terim için final maçı. Tudor gider, Fatih Terim gelir. Fark var mı yok mu? Fatih hoca sadece ligdeki 17 teknik adamla değil önceki teknik direktör ile de yarışıyor. Daha fazla puan toplaması lazım. Talepkar bir teknik adam olması itibariyle bu maçta Fatih hocanın hata yapmayacağını ve takımında o kadar kolay bırakmayacağını düşünüyorum"

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 01:32
  1. Önder Özen
  2. Galatasaray
  3. Alanyaspor
  4. Süper Lig

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