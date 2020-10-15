ÖNDER atağa geçti! İşte İmam Hatip Liseleri hakkında bilmeniz gerekenler
Önder İmam Hatipliler Derneği, İmam Hatip Liseleri hakkında kötü algıları yıkmak amacıyla bilgilendirici bir dosya hazırladı.
Son dönemde İmam Hatip Liselerinde yönelik karalama kampanyaları sürerken Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından güzel bir çalışmaya imza atıldı.
ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İmam Hatip Liseleri hakkındaki yanlış bilgileri düzeltmek için afişler hazırladı.
Afişler, toplumda oluşturulan imam hatipli algısına tokat gibi cevap veriyor.