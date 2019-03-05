0553 313 94 23

Önder Aksakal: Ecevit hayatta olsa Erdoğan'a giderdi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kendisine ve partisine gelen eleştirilere yanıt verdi. Aksakal, "Bunlar Ecevit’i tanımıyor. Eğer rahmetli Bülent Ecevit olsaydı, Cumhurbaşkanına daha seçildiği gün giderdi” dedi.

05 Mart 2019 Salı 16:55
Önder Aksakal: Ecevit hayatta olsa Erdoğan'a giderdi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aksakal, CHP'li Özgür Özel'in, “Atatürk’ün ve Ecevit’in kemiklerini sızlatıyor” eleştirisine de cevap verdi.

Önder Aksakal, Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandırdı. Aksakal, daha önce yaptığı, “CHP heyeti ittifak değil, nezaket ziyareti yaptı” ifadelerini hatırlatırken, şunları söyledi:

“2015 yılında da benzeri bir durum yaşanmıştı. O dönemde, Masum Türker DSP Genel Başkanıydı. ‘Biz, bu bölünme laflarından vazgeçelim, gidelim bunu söyleyelim’ diye düşündük. Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Türker iletti. O zaman da heyet kuruldu. CHP’den Mehmet Bekaroğlu ve Engin Altay yer aldı. DSP’den de ben Genel Başkan Yardımcısı sıfatı ile ve Genel Sekreterimiz vardı. O gün Sayın Altay, çok rahat bir şekilde, ‘Yahu kapatın DSP’yi gelin bize' dedi. Bana göre aynı düşünce CHP’de devam ediyor. Onlar ‘DSP’ye ne gerek var' düşüncesinde olmayı sürdürüyor”

"Ecevit Erdoğan'a seçildiği gün giderdi"

Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, “Atatürk’ün ve Ecevit’in kemiklerini sızlatıyor. Saray’dan 4 defa randevu istendi, reddedildi” eleştirisine de cevap verdi.

Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Bey, herhalde Genel Başkanları tarafından, DSP Genel Başkanını takip etmek için görevlendirildi. Ancak bunu da sosyal medya üzerinden yapabiliyor. Ben, Cumhurbaşkanlığından 4 değil, 2 defa randevu istedim. Bunlardan biri, 2015 yılında Genel Başkan seçildiğimde, kendilerinin tebrik telgrafı geldiğinde oldu. O zaman, cevap alamadım. Biz, Türk devlet kültürüne sahibiz. Devletin başına teşekkür etmek için, randevu talebinde bulundum. İkincisi de 2016 yılındaydı. Pazartesi yine telgraf geldi. Bir daha istedim randevu ama cevap yine gelmedi. Ancak bir buçuk ay önce bu kez Cumhurbaşkanlığından talep geldi. Ancak bu kez ben, ‘Seçim dönemindeyiz. Böyle bir görüşme iki tarafında işine yaramaz’ diyerek ve seçim sonrası uygun görürler ise görüşebileceğimizi söyleyerek geri çevirdim. Bu arkadaşa ne içiriyorlar bilmiyorum. Ecevit’i de tanımıyor. Eğer rahmetli Bülent Ecevit olsaydı, Cumhurbaşkanına daha seçildiği gün giderdi.”

"Ben Dersimliyim’ diyor. Tunceliliyim demiyor"

“Bunlar yalnızca, Atatürk’e sığınarak siyaset yapıyorlar” diyen Akasakal, “CHP Genel Başkanı, ‘ben Dersimliyim’ diyor. Tunceliliyim demiyor. ‘Dersim arşivleri açılsın’ diyor. Biz, '1930’ların CHP’si değiliz' diyor. Atatürk rejimne başkaldıranları savunuyor. Şu anki Genel Başkan, ‘Atatürkçü' değildir. 'Avrupa’ya giden yol, Diyarbakır’dan geçer diyenler’ de bunlardır. O bölgede sözde Kürdistan kurulmasını ifade eden CHP sözcüleri var" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:55
  1. Tunceli
  2. Diyarbakır
  3. Önder Aksakal
  4. CHP
  5. Bülent Ecevit
  6. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ sanığı eski İl Sağlık Müdürüne hapis cezası
    1. FETÖ sanığı eski İl Sağlık Müdürüne..
    2. Süper Lig'de 10 kulüp PFDK'ye sevk..
    3. Rusya'dan çok sert Venezuela..
    4. Bakan Akar'dan net mesaj: KKTC orada..
    5. Huawei, Brüksel'de siber güvenlik..
    6. TFF Amedsporlu futbolculara acımadı
    7. Kırmızı bültenle aranıyordu! Komşu'da..
    8. Milli Savunma Bakanı Akar: "KKTC,..
    9. Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı..
    10. "Elektrik ve doğal gazda arz güvenliği..
    11. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    12. Emine Erdoğan'dan Yeşilay Haftası mesajı
    13. Sevgilisini etkilemek isterken yurdu..
    14. Soyunma odasında kavga! Yıldız isim..
    15. Van'da kadın cinayetine..
    16. Meksika'da polis tarafından kaçırılan..
    17. Kızını dövdüğü iddiasıyla damadını..
    18. Malezya'da Hazreti Muhammed'e..
    19. Yöresel ürünler pazarına ısıtma sistemi
    20. Denizli’de kristal uyuşturucu ele..
    21. Okula bağış karşılığında uzlaştılar
    22. Osmanlı Tarihçisi Prof. Dr. Pedani..
    23. Fransa’da hapishanede terör saldırısı
    24. Kırmızı bültenle aranan şüpheli,..
    25. Döviz kurları
    26. Toplu konut tanıtım ve tesis açılış..
    27. Vali Memiş, Uzundere’de incelemelerde..
    28. Akademisyen ve öğrencilere MATLAB..
    29. Tatbikatta düşerek yaralanan AFAD..
    30. Öğrenciler Adıyaman Üniversitesini..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar