Önder Aksakal: Ecevit hayatta olsa Erdoğan'a giderdi

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aksakal, CHP'li Özgür Özel'in, “Atatürk’ün ve Ecevit’in kemiklerini sızlatıyor” eleştirisine de cevap verdi.

Önder Aksakal, Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandırdı. Aksakal, daha önce yaptığı, “CHP heyeti ittifak değil, nezaket ziyareti yaptı” ifadelerini hatırlatırken, şunları söyledi:

“2015 yılında da benzeri bir durum yaşanmıştı. O dönemde, Masum Türker DSP Genel Başkanıydı. ‘Biz, bu bölünme laflarından vazgeçelim, gidelim bunu söyleyelim’ diye düşündük. Sayın Kılıçdaroğlu’na, Sayın Türker iletti. O zaman da heyet kuruldu. CHP’den Mehmet Bekaroğlu ve Engin Altay yer aldı. DSP’den de ben Genel Başkan Yardımcısı sıfatı ile ve Genel Sekreterimiz vardı. O gün Sayın Altay, çok rahat bir şekilde, ‘Yahu kapatın DSP’yi gelin bize' dedi. Bana göre aynı düşünce CHP’de devam ediyor. Onlar ‘DSP’ye ne gerek var' düşüncesinde olmayı sürdürüyor”

"Ecevit Erdoğan'a seçildiği gün giderdi"

Aksakal, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, “Atatürk’ün ve Ecevit’in kemiklerini sızlatıyor. Saray’dan 4 defa randevu istendi, reddedildi” eleştirisine de cevap verdi.

Aksakal, şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Bey, herhalde Genel Başkanları tarafından, DSP Genel Başkanını takip etmek için görevlendirildi. Ancak bunu da sosyal medya üzerinden yapabiliyor. Ben, Cumhurbaşkanlığından 4 değil, 2 defa randevu istedim. Bunlardan biri, 2015 yılında Genel Başkan seçildiğimde, kendilerinin tebrik telgrafı geldiğinde oldu. O zaman, cevap alamadım. Biz, Türk devlet kültürüne sahibiz. Devletin başına teşekkür etmek için, randevu talebinde bulundum. İkincisi de 2016 yılındaydı. Pazartesi yine telgraf geldi. Bir daha istedim randevu ama cevap yine gelmedi. Ancak bir buçuk ay önce bu kez Cumhurbaşkanlığından talep geldi. Ancak bu kez ben, ‘Seçim dönemindeyiz. Böyle bir görüşme iki tarafında işine yaramaz’ diyerek ve seçim sonrası uygun görürler ise görüşebileceğimizi söyleyerek geri çevirdim. Bu arkadaşa ne içiriyorlar bilmiyorum. Ecevit’i de tanımıyor. Eğer rahmetli Bülent Ecevit olsaydı, Cumhurbaşkanına daha seçildiği gün giderdi.”

"Ben Dersimliyim’ diyor. Tunceliliyim demiyor"

“Bunlar yalnızca, Atatürk’e sığınarak siyaset yapıyorlar” diyen Akasakal, “CHP Genel Başkanı, ‘ben Dersimliyim’ diyor. Tunceliliyim demiyor. ‘Dersim arşivleri açılsın’ diyor. Biz, '1930’ların CHP’si değiliz' diyor. Atatürk rejimne başkaldıranları savunuyor. Şu anki Genel Başkan, ‘Atatürkçü' değildir. 'Avrupa’ya giden yol, Diyarbakır’dan geçer diyenler’ de bunlardır. O bölgede sözde Kürdistan kurulmasını ifade eden CHP sözcüleri var" dedi.