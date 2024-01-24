Önde gelen milyarderler flaş bir karara hazırlanıyor: sığınak inşa ediyor! Hazırlık var! Yokuşlu atağı attılar

"Kıyamet günü hazırlığı" eskiden paranoyak kesime ait bir hobi olarak görülürdü. Anketlere göre, ABD vatandaşlarının yaklaşık üçte biri hazırlık yaptığını kabul ediyor.

Amerikalılar sadece geçen yıl, Nisan 2022'den Nisan 2023'e kadar hayatta kalma malzemelerine 11 milyar dolar gibi şaşırtıcı bir harcama yaptığı öğrenildi. Ancak çok azı günümüzün milyarder sığınak inşaatçılarının kendi sığınaklarına ayırdığı kaynaklara sahip.

Dünyanın en zenginleri, yeraltı yerleşkelerine, özel adalarına ve "hayatta kalma evlerine" giderek daha fazla para harcamaya başladı.

Geçen yılın sonlarında Mark Zuckerberg'in Hawai adasındaki çiftliğinin altına , kendi enerji ve gıda kaynakları olan ve patlamaya dayanıklı kapıların bulunduğu 100 milyon dolarlık gizli bir kale inşa ettiği ortaya çıktı.

Amazon kurucusu Jeff Bezos'da yakın bir zamanda Miami kentinde yer alan 'Indian Creek Adası'ndaki "Milyarderler Sığınağı"ndan 79 milyon dolara malikane satın almış ve resmi olarak Miami'ye taşındığını duyurmuştu.

Milyarder sağlıklı yaşam girişimcisi Frank VanderSloot kısa bir süre önce Zuck'ın yerleşkesinin güneyinde 2.000 dönümlük bir çiftliği 51 milyon dolara satın aldı.

OpenAI'nin CEO'su Sam Altman da bir keresinde PayPal'ın kurucu ortağı Peter Thiel ile dünyanın sonunun gelmesi ihtimaline karşı ikilinin Thiel'in Yeni Zelanda'daki mülklerinden birinde saklanacağına dair "anlaşma" yaptıklarını ağzından kaçırmıştı.

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Milyarderlerin sığnak inşa etmelerinin birkaç nedeni olabilir, felaket senaryolarına karşı korunma, sosyal ve siyasi etkileşim, medya ve kamudan uzaklaşmak, belirsizliklere karşı hazırlıklı olma, kendi kendine yeten sistemlerle çevresel felaketlere dirençli olma isteği gibi nedenler ancak bu genellikle kişisel tercihlere veya güvenlik endişelerine bağlı gibi görünüyor.