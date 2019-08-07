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Öncü kardeşler Avusturya'da piste çıkacak

Can Öncü ve Deniz Öncü, hafta sonu Moto3 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:41
Öncü kardeşler Avusturya'da piste çıkacak

ANKARA (AA) - Milli motosikletçiler Can ve Deniz Öncü kardeşler, hafta sonunda Moto3 Dünya Şampiyonası’nın Avusturya ayağında mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 11. ayağı 9-11 Ağustos tarihlerinde 4 bin 300 metrelik Red Bull Ring pistinde yapılacak.

KTM Ajo Takımı ile şampiyonada sahne alacak Türk sporcular, 9 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlara, 10 Ağustos Cumartesi günü de sıralama yarışlarına katılacak.

23 tur üzerinden koşulacak final yarışı ise 11 Ağustos Pazar günü TSİ 12.00’de başlayacak.


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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:41
  1. Avusturya
  2. Can Öncü
  3. Deniz Öncü
  4. Moto3 Dünya Şampiyonası
  5. motosiklet

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