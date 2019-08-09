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"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulamasına özel tanıtım

09 Ağustos 2019 Cuma 16:48
"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulamasına özel tanıtım

GİRESUN (AA) - Giresun'da engelli gençler ve polisler, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulamasının tanıtımını yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü organizasyonuyla İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, polis kıyafeti giyen engelli gençler, trafik polislerinin yardımıyla araçları durdurarak, sürücülere broşür ve kırmızı düdük dağıttı.

Yaya geçidinde sürücüleri uyaran engelli gençlere, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da eşlik etti.

Sarıfakıoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel gençlerle "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" projesinin tanıtımını yaptıklarını söyledi.

Kurban Bayramı öncesinde hem sürücülere hem de yayalara bu konunun önemini hatırlattıklarını ifade eden Vali Sarıfakıoğulları, "Maalesef son zamanlarda yayalarının karıştığı kazaların sayısında tüm Türkiye genelinde artış görüyoruz. Bunu azaltmak adına yaya geçitlerinde, adımını attığı an yol hakkının yayanın olduğunu sürücülere ve yayalara anlatıyoruz." dedi.

Harun Sarıfakıoğulları, konuya bayram öncesinde dikkati çekmek istediklerini vurgulayarak, özel gençlerle bilgilendirme yaptıklarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:48
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