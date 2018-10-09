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Önce Trump şimdi Pompeo… Peş peşe Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında, "Bu konuda endişeliyim." dedi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da kayıp gazeteci için Suudi hükümetini olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara destek vermeye çağırdı.

09 Ekim 2018 Salı 06:39
Önce Trump şimdi Pompeo… Peş peşe Cemal Kaşıkçı açıklaması

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında  açıklamada bulundu.

Trump, "Bu konuda endişeliyim. Umarım mevzu bir an önce açıklığa  kavuşur. Şu anda bu konuda kimse bir şey bilmiyor." ifadesini kullandı.

Bir açıklama da Pompeo'dan geldi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptığı açıklmada, "Suudi hükümetini olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalara destek vermeye çağırıyoruz" dedi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul  Konsolosluğunda öldürdürüldüğü iddiası ABD'de tepkiye neden olmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Konuyu yakından takip ediyoruz."  değerlendirmesi dışında bir yorum yapmazken, Washington Post Gazetesi Editörü  Direktörü Fred Hiatt, "Cemal'in öldürüldüğü haberleri doğru ise bu korkunç ve  akıl sır ermez bir fiildir." ifadesini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin  son açıklamasında, "Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendini  kurtaramaz." demişti.

 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 06:39
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