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Önce taciz etti, sonra da gözüne kalem batırmaya çalıştı!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir kadını taciz ettikten sonra elindeki kalemi kadının gözüne batırmaya çalışan sapık, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polise teslim edildi.

27 Ocak 2019 Pazar 20:37
Önce taciz etti, sonra da gözüne kalem batırmaya çalıştı!

Diyarbakır’da caddede yürüyen kadın, arkasından gelen bir kişi tarafından sözlü tacize uğradı. Kadının bağırması üzerine zanlı elindeki kalemi mağdurun gözüne batırmaya çalıştı. Çevreden geçen vatandaşlar tarafından yakalanan zanlı, polise teslim edildi.

Olay, Yenişehir ilçesinde bulunan Ofis semtinde yaşandı. İddiaya göre, bir plazanın önünden geçen ismi öğrenilemeyen kadın, arkasından gelen bir adamın sözlü tacizine maruz kaldı. Kadının durumu sessiz kalmayarak bağırıp tepki göstermesi sonrası zanlı elinde bulunan kalemi rastgele sallamaya başladı. Kadın, zanlının kalemle saldırması sonucu gözünden yaralanırken, etraftaki vatandaşlar kaçan zanlıyı yakalayıp linç girişiminde bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçlerince gözaltına alınan zanlı karakola götürüldü.

 

Yaralı kadının zanlıdan şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 20:37
  1. Diyarbakır
  2. Yenişehir ilçesi
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  4. sapık

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